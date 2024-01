Youri IJnsen • vrijdag 19 januari 2024 om 17:15 vrijdag 19 januari 2024 om 17:15

Intermarché-Wanty hoopt met verrassend aspect Biniam Girmay terug op niveau te krijgen

Het seizoen 2023 was voor Biniam Girmay niet het jaar waar hij op hoopte. De 23-jarige Eritreeër won slechts twee keer en gaf in de klassiekers niet thuis. Daarmee bevestigde de jonge kopman van Intermarché-Wanty niet zijn steengoede jaar 2022. “Dat heeft verschillende oorzaken, maar in essentie was zijn basis te smal”, legt performance manage Aike Visbeek uit aan WielerFlits. “Wij hebben naar meerdere zaken gekeken die we anders willen aanpakken.” Een verrassend aspect: ze zoeken voor Girmay een onderkomen in België tussen de wedstrijden door.

Na 2023 heeft de Waalse ploeg gezocht naar een goede modus voor hun kopman. “Je bent altijd bij je renners op zoek naar zaken die beter kunnen. Bij Bini zijn dat vooral zijn trainingsweken als hij terugkomt uit Eritrea of van hoogte. Daar verloren we teveel kwaliteit en volume. Andere randzaken waarom het niet soepel verliep, was omdat we tijdens de periode rondom de klassiekers in een expo-hotel zaten. Een jaar eerder was dat nog een familiehotel. Daar voelde iedereen zich fijn, het eten was goed en alles was rustig. Details, maar wel heel belangrijke.”

“Nu was dat 180 graden de andere kant op”, schetst Visbeek. Hij legt dit uit aan de hand van een concreet voorbeeld. “Op de ochtend voor Gent-Wevelgem zat Girmay aan zijn ontbijt en liepen er mensen rond die daar als stormtroopers verkleed waren, omdat ze naar een Star Wars-beurs in de buurt gingen. Dat werkt niet voor iemand die veel op hotel verblijft tussen de wedstrijden.”

Een strak plan

Samen hebben ze gekeken naar wat er beter kan. “Bini heeft nu een nieuwe trainer, waarmee we een strak plan hebben gemaakt richting de klassiekers. Maar vergeet ook niet dat-ie nog altijd maar 23 jaar is en nog steeds moet ontdekken wat er allemaal bij komt kijken. En wat hij ervoor moet laten. Hij maakt toch veel opofferingen. Maar overal hebben we wat procenten verloren.”

“Nu hebben we dat goed op orde”, gaat Visbeek verder. “We weten waaraan het ligt. In de Tour de France werd hij overweldigd door het hoge niveau, maar eindigde hij in Parijs toch als zesde. De potentie is er echt wel, maar de randvoorwaarden omdat eruit te halen moeten we optimaliseren. Dat zit hem vooral in de basis, in zijn wintervoorbereiding, en een stukje rust op de goede momenten.”

Girmay woont in Eritrea en als hij in Europa is, dan traint hij in Italië. “Maar wij zien dat Bini daar liever niet is. Dan komt hij naar ons en zit hij tussen de koersen in een hotel. Hij heeft eigenlijk geen vaste plek om zijn koffer neer te zetten. Dat willen we niet meer. Wij zijn naar iets gaan zoeken in België voor hem. Zodat hij tussen de koersen door een vaste plek heeft. Een deel van het jaar zit hij straks thuis in Eritrea, het andere deel in België. Zo bouwen we voor hem extra rust in, hebben we meer zicht op zijn trainingen en kunnen we hem daarin ook beter begeleiden.”

Lees morgen meer over de plannen van Intermarché-Wanty Gobert in een uitgebreid interview.