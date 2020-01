Vuelta en klassiekers kriebelen bij Merlier: “Ik wil daar graag van proeven”

Tijdens de ploegenpresentatie van Alpecin-Fenix vorige week vrijdag, ging veel aandacht uit naar Mathieu van der Poel. Het tweede speerpunt van die ploeg is Belgisch kampioen Tim Merlier. De sprinter verlengde deze week zijn contract. “Ik rijd liever met Mathieu, dan zonder hem”, vertelt de bescheiden snelheidsduivel aan WielerFlits.

Merlier staat zelf niet graag in het middelpunt van de aandacht, alhoewel daar komend seizoen in de Belgische tricolore geen sprake van zal zijn. Ook zal de snelle man zijn prestaties van 2019 (met daarin vijf individuele overwinningen) moeten bevestigen. “Ik hoef niet per se de kopman te zijn”, beschrijft de 27-jarige coureur zijn rol en de druk die erbij komt kijken. “Ik denk dat Mathieu dat goed invult. Als ik hier en daar mijn kans in de sprint krijg, ben ik al blij. Ik rijd ook liever met hem, omdat de prestaties dan normaal gezien goed gaan zijn.”

Voorjaarsklassiekers

Met vaste lead out-man Jonas Rickaert gaat Merlier – die pas in juni 2019 aansloot bij Corendon-Circus – ook in 2020 op jacht naar zeges, maar er komt ook een ander aspect bij. Tenminste, als het aan hem legt wel. “Ik wil heel graag proeven van de klassiekers. We mogen starten in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar denk ook aan Driedaagse Brugge-De Panne en als hoogtepunt misschien Parijs-Roubaix… Dat zou voor mij als renner een heel grote eer zijn om daar te mogen starten.” Het is onduidelijk of Alpecin-Fenix een wildcard krijgt voor de laatste twee koersen.

Vuelta a España

Ook voor de Ronde van Spanje is het nog niet duidelijk of het Belgisch ProTeam aan de start verschijnt. Koersdirecteur Javier Guillen zei in een eerder stadium tegen WielerFlits dat het lastig werd, omdat hij maar een beperkt aantal wildcards heeft. “Als dat doorgaat, wil ik er eigenlijk wel bij zijn”, laat Merlier zich ontvallen. “Het kriebelt om daar nu al aan deel te nemen. Het klopt dat ik dan inderdaad later aan het veldritseizoen kan beginnen. Maar dat neem ik er graag bij. Als ik een eventuele ritzege kan boeken, start ik graag later in de cross.”

Komend weekend kan Merlier overigens een unieke dubbel voltooien. Nog nooit werd er in België een renner binnen één jaar zowel Belgisch kampioen op de weg, als in het veld. “Als ik er halfkoers nog bij ben, geef ik mezelf vijftig procent kans”, zegt hij daarover. Een uitgebreide voorbeschouwing op de wedstrijd lees je op WielerFlits.be.

