Tim Merlier nog minstens drie jaar ploegmaat van Mathieu van der Poel

Belgisch kampioen Tim Merlier heeft zijn overeenkomst bij Alpecin-Fenix verlengd tot eind 2022. Merlier had een contract tot eind 2020, maar dat is dus opengebroken, verbeterd en met twee jaar verlengd.

Vandaag rijdt Tim Merlier (27) nog voor Creafin-Fristads, ook een team dat eigendom is van de broers Roodhooft. Maar na het veldritseizoen neemt hij opnieuw zijn plek in als ploegmaat van Mathieu van der Poel en dat zal hij tot eind 2022 ook blijven, zowel op de weg als in het veld. Van der Poel zelf ligt onder contract tot eind 2023.

Dat Merlier als sprinter complementair is met Van der Poel, maakt hem uiteraard waardevol. Hij zal af en toe mét, maar vooral naast Van der Poel worden uitgespeeld in een apart programma. Bovendien lieten de broers Roodhooft de voorbije maanden al meermaals uitschijnen er volop in te geloven dat de Oost-Vlaming in de toekomst nog progressie kan maken.