Vuelta-debutant Ide Schelling blij met vrije kansen: “Laat mij maar lekker aanvallen”

In dit gekke corona-seizoen werkt Ide Schelling zijn eerste jaar als prof af. Dat doet de 22-jarige Hagenaar van BORA-hansgrohe allerminst onaardig en dat leverde meteen een selectie op voor de Vuelta a España. “Wat voor een sicke kans is dit?!”, vertelt hij in een interview – dat plaatsvond op de maandag voor de start – aan WielerFlits.

De voorbije drie jaar reed de allrounder voor opleidingsploeg SEG Racing Academy, voordat hij overstapte naar de Duitse WorldTour-formatie. Pre-corona begon hij het jaar in Australië, waar het profniveau hem niet tegenviel. “Ik kan het goed aan”, weet hij. “Die bevestiging kreeg ik meteen tijdens het Openingsweekend in België. Daar kreeg ik het gevoel, zo van: ‘oké, dit niveau kan ik prima aan’. Die koersen liepen goed en daar haalde ik veel vertrouwen uit. Daardoor kon ik zonder gekke gevoelens trainen in de corona-periode, zonder wedstrijden. Uiteindelijk was dat behoorlijk lang, al voelt het al weer even geleden.”

Schelling doodde de tijd met een vaste trainingspartner in het Zuid-Hollandse. “Ik ben er goed doorheen gekomen. Met een goede maat van me kon ik elke dag gaan fietsen. Dat is Tom Oosterdijk, een triatleet die ook uit Den Haag komt. Groot talent, mensen die de triatlon-sport volgen zullen zijn naam zeker kennen. We hebben zelf een soort ritme gecreëerd waarbij we alleen maar elkaar zagen. Het weer hielp in die periode natuurlijk ook mee, want het was in maart, april en mei lekker in de buitenlucht. Op een trainingskamp in Oostenrijk zijn we dan met de ploeg weer voor het eerst bij elkaar gekomen en van daaruit ben ik weer gaan koersen.”

Hervatting van het seizoen in augustus

Dat deed de jongeling in de Czech Cycling Tour (zestiende in het eindklassement) en de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali (twintigste). Voor een neoprof zijn dat geen misselijke uitslagen. “Dat waren twee mooie wedstrijden. Ik voelde me goed, maar ook niet bijzonder goed. Ide Schelling is een renner die toch een beetje koersritme nodig heeft. Vooral in Italië had ik er toch een beetje de pest in. Daar miste ik op de laatste dag op zo’n ieniemienie-klein stukje de eerste groep. Zit ik daarbij, dan eindig ik als tiende in het eindklassement. Maar goed: daar kun je lang over zitten balen, maar daar hou ik niet van.”

Met de Ronde van Lombardije (waarin hij laatste werd: “Mooi dat ik die kon uitrijden”) en Luik-Bastenaken-Luik reed de jongeling ook meteen twee monumenten. “In het Ardennenblok heb ik mezelf toch wel een beetje verrast”, biecht Schelling op. “Luik was mijn eerste koers van zo’n afstand (257 kilometer, red.). Mijn gevoel was daar echt lekker. Na 240 kilometer kon ik nog steeds afzien op een hoog niveau, om het zo maar te zeggen. Daar heb ik echt een positief gevoel aan overgehouden. In de Brabantse Pijl had ik dan weer een beetje een gek gevoel in mijn benen, maar daar deed ik wel een aantal slimme dingen.”

Maar wat dan? “Ik heb op ieder klimmetje energie gespaard. Op de kasseienklim reed ik elke keer in het gootje en op dat steile klimmetje daarna liet ik mezelf steeds lossen, maar brachten andere geloste renners me steeds terug. Vooraan viel het na dat klimmetje (de Moskesstraat, red.) steeds hartstikke stil op die grote weg naar de finish. Daardoor geraakte ik in de finale, met energie over. Ik kon hetzelfde geven als aan het begin van de koers, terwijl andere renners om me heen wel vermoeider waren. Plots ging het heel lekker en zat er nog een sprintje in. Dat was leuk en zo kon ik een mooie dertiende plek meepakken!”

‘Ineens belde mijn trainer; of ik naar de Vuelta wilde’

De sfeer van het gesprek met de immer goedgemutste jongeling zat er meteen lekker in, als we vragen hoe het met hem gaat. “Ja, goed man! Ik voel me lekker!”, waarmee de toon gezet was. Het mag duidelijk zijn dat Schelling enorm uitkijkt naar deze Vuelta. Maar dat hij nu in Spanje rondrijdt, was eigenlijk helemaal niet voorzien. “Ik weet het pas sinds kort”, lacht hij. “Drie weken geleden werd ik opeens gebeld door mijn trainer. Hij zei: ‘Hé Ide, wat denk je ervan om naar de Vuelta te gaan?’ Ik wist niet dat ik reserve stond, dus die vraag kwam best wel als een shock aan. De Ronde van Vlaanderen zou mijn laatste koers zijn.”

“En eerlijk: iedereen kijkt altijd wel een beetje uit naar zijn laatste wedstrijd van het seizoen en naar de rustperiode”, vindt hij. “Mijn eerste reactie was: ‘Nou, ik weet het nog niet zo goed.’ Maar toen ik de volgende dag wakker werd, dacht ik: ‘Ja maar echt, dit is wel een heel sicke kans.’ Mijn mindset was toen al honderdtachtig graden gedraaid. Zo’n kans om zonder druk een supermooie grote ronde te rijden (de Duitse ploeg is zonder klassementsambities gestart, red.), ga je niet vaak krijgen. Toen vroeg ik mezelf af waarom ik het niet zou moeten doen. Je hoort iedereen erover praten dat het je als renner sterker maakt.”

Schelling hoopt daarom op een mooie ervaring. “Daar komt ook nog eens bij kijken dat ik me op dit moment echt heel erg goed voel. Dat is leuk! Ik heb hier wel een ondersteunende rol. Maar omdat het klassement in deze ronde niet superbelangrijk voor ons is, ga ik genoeg vrije kansen krijgen. Ik mag mijn ritjes uitzoeken om lekker in de aanval te gaan. Dat is ook hetgeen ik het leukst vind, dus daar ben ik erg blij mee. Voor welke etappes je me alvast kan opschrijven? Even kijken, hoor… (op dat moment pakt hij het routeboek erbij, red.) Nummertje vijf, etappe zeven en rit zestien, misschien. Laat ik het daar eerst bij houden.”

Niet aanvallen om het aanvallen, maar om te koersen

Schelling verwacht dat dit de drie ritten zijn waar iets kan gebeuren voor vluchters. “Het zijn geen grote dagen voor de klassementsrenners, maar de sprinters gaan die etappes ook niet winnen”, denkt de 22-jarige Nederlander. “Dat is dan zo’n typische aanvalsdag waar iedereen het over heeft, die ik moet gaan ervaren. Dat is wel iets geks. De ene dag koers je tegen het hele peloton, tegen honderdtachtig man. En de andere dag zit je in de kopgroep en koers je nog maar met z’n achten, waarin ze je gewoon je gang laten gaan. Dat vind ik wel grappig en ik ben wel benieuwd hoe dat gaat voelen, als je dan in zo’n kopgroep zit.”

De jongeling is echter niet in Spanje om alleen maar mee te rijden of om rond te draaien in een kansloze vroege vlucht. “Ik wil sowieso een etappe in de aanval hebben gezeten”, maakt hij zijn plannen duidelijk. “Eentje waar ik echt trots op kan zijn. Wat voor uitslag daar dan bijhoort, daar kan ik mezelf dan niet al te veel over blamen. Als ik meezit en ik maak geen extreem domme fouten – want dan kan ik er niet blij mee zijn. Maar als ik een goede dag heb uitgekozen om in de aanval te gaan en ik zit er, dan mag ik blij zijn met mijn optreden. Als het aan mij ligt blijft het niet bij één rit, maar meerdere. Het liefst twee etappes.”

Daarnaast hoopt de renner van BORA-hansgrohe op succes met zijn ploeg, dat met Pascal Ackermann sprintzeges najaagt. “Daarvoor ben ik hier ook. Daar maak je me ook hartstikke blij mee, als dat goed lukt. Ik ben een echte teamplayer, dus hopelijk mogen we een keer vieren. Daar gaan we gewoon voor. Niet alleen met Pascal, maar ook met de andere mannen. We gaan er lekker invliegen waar het kan en zo heb ik het graag. Hopelijk resulteert dat in een korte uitslag of wie weet wat nog meer. Ik heb er in ieder geval onwijs veel zin in, ik voel me goed en ik ga zien wat voor lessen ik uit deze Vuelta kan trekken voor de toekomst.”

No stress als keyphrase

De Nederlander ligt bij de 28-jarige Australiër Jay McCarthy op de kamer. “Met hem kan ik het supergoed vinden. Hij is uitgegroeid tot een goede maat van mij. Na het Ardennenblok is hij laatste ook een paar dagen bij mij geweest om te trainen, voordat hij naar Amsterdam ging voor zijn vlucht. Dus dat is hartstikke gezellig op de kamer. Hij kan me in de koers en met zijn ervaring ook veel bijleren. Jay is toch al weer acht jaar prof, dus hij weet precies hoe het wielerwereldje werkt. Er slecht van slapen zal ik niet doen, maar ik vind ‘t wel spannend! Ik moet zeggen dat ik lange tijd niet zo zenuwachtig ben geweest voor een wedstrijd.”

Die spanning zit hem voor Schelling vooral in de grootte van de wedstrijd. “Iedereen kent de Vuelta, het is drie weken lang op televisie. Zo af en toe krijg ik ook berichtjes van mensen die ik echt al megalang niet heb gesproken, maar het fietsen toch wel volgen. Dan zien ze waarschijnlijk ergens voorbijkomen dat ik de Ronde van Spanje rijd en dat vinden ze dan hartstikke vet. Daaraan merk je dat dit een grotere wedstrijd is dan wat ik tot nu toe heb gereden. En de lengte, dat ook denk ik. Of ik bang ben voor de vele bergen onderweg? Nee, omdat ik hier allesbehalve klassementsambities heb. Als ik het rustig aan wil doen, kan dat.”

“Ik zie mezelf in de toekomst ook niet als een klassementsrenner voor een grote ronde (BORA wilde kijken waar zijn grenzen lagen, red.). Eerder voor koersen van een week. Om drie weken lang geen slechte dag te hebben of geen fouten te maken, zie ik mezelf ietsje minder snel doen dan in kortere etappewedstrijden. Bij de beloften heb ik denk ik vier keer een koers van tien dagen gedaan. Daar zat altijd een dag tussen dat ik er geen reet van bakte. En dat moet ik dan in de toekomst drie weken gaan doen? De komende drie jaar in ieder geval niet, denk ik. Laat mij maar lekker aanvallen, dat vind ik ook een stuk leuker.”