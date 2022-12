‘Vuelta a España 2023 kent apotheose op flanken van de mythische Angliru’

Pas in het nieuwe jaar kennen we het volledige parcours van de Vuelta a España 2023. Organisator Unipublic heeft bekendgemaakt dat de parcourspresentatie op dinsdag 10 januari zal plaatsvinden, maar er wordt volop gespeculeerd over de nieuwe route. Zo zou de twintigste etappe finishen op de flanken van de mythische Alto de El Angliru.

Volgens Spaziociclismo zal de 78ste editie van de Vuelta a España worden beslist op de Angliru, de loodzware beklimming (met percentages tot boven de 20%) in de regio Asturië. In 1999 finishte de Vuelta voor het eerst op de Alto de El Angliru en de Asturische klim is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de laatste grote ronde van het seizoen. Ook in 2000, 2002, 2008, 2011, 2013, 2017 en 2020 maakte de Angliru zijn opwachting in de Vuelta.

José Maria Jímenez, Gilberto Simoni, Roberto Heras, Alberto Contador (2x), Wout Poels (na de diskwalificatie van Juan José Cobo), Kenny Elissonde en Hugh Carthy kwamen als overwinnaars uit de strijd. De Alto de El Angliru zou in 2023 dus weer zijn opwachting maken in de Spaanse ronde.

Andorra en Col du Tourmalet

Er zijn nog meer dingen bekend over de aankomende Ronde van Spanje. Zo start de rittenkoers op zaterdag 26 augustus 2023 met een ploegentijdrit van ongeveer 14 kilometer in Barcelona en is de finish op 17 september in Madrid. Er gaan ook geruchten rond over eventuele aankomsten in Andorra en op de Col du Tourmalet.