Vuelta a España 2023 start met ploegentijdrit in Barcelona

De Vuelta a España van 2022 moet nog beginnen, maar de organisatie heeft haar zaakjes al op orde voor volgend jaar. Barcelona treedt in de voetsporen van Utrecht en mag in 2023 het Gran Salida organiseren. In de Catalaanse stad wordt gestart met een ploegentijdrit van ongeveer 14 kilometer.

Dat nieuws heeft Vuelta-baas Javier Guillén vrijdagochtend bevestigd in Utrecht, op het startpodium van de ploegentijdrit van 23,3 kilometer. Guillén deed dat in het bijzijn van Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht. Ook liet hij weten dat de Vuelta 2023 verreden zal worden van 26 augustus tot en me 17 september en dat er een finale rond de Montjuïc gepland staat.

Niet alleen de Vuelta a España, maar ook de Tour de France begint in 2023 in Spanje. De eerste etappe van de Tour start volgend jaar in Bilbao, dat de grootste stad is van de autonome regio Baskenland.

#LaVuelta22 La edición de 2023 comenzará en Barcelona con una CRE de 14 km. Lo acaba de confirmar Javier Guillén pic.twitter.com/iibEhqE7eR — Borja Cuadrado (@BorjaCuadrado) August 19, 2022