‘Vuelta a España 2023 kent bergrit met aankomst op Col du Tourmalet’

De Col du Tourmalet zal in 2023 niet alleen zijn opwachting maken in de Tour de France voor mannen en vrouwen. Ook in de eerstvolgende editie van de Vuelta a España zullen de renners aankomen op de mythische Pyreneeënreus, meldt El Periódico.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

De Ronde van Spanje trok in het verleden al wel eens over de Col du Tourmalet, maar het is voor het eerst in de Vuelta-geschiedenis dat er een etappe zal finishen op de bijna twintig kilometer lange beklimming. Dit had eigenlijk drie jaar geleden al moeten gebeuren. De Vuelta-organisatie wilde in 2020 al eens aankomen op de Tourmalet, maar de ronde kon vanwege coronarestricties niet finishen in Frankrijk en dus moest er flink worden gesleuteld aan het parcours.

In 2023 zal er volgens El Périodico normaal gesproken wel gewoon een finish plaatsvinden op de Col du Tourmalet. De klim zou zijn opwachting maken aan het einde van de tweede week, op vrijdag 8 september, na een dag door de Pyreneeën. Onderweg moeten de renners wellicht ook de Col d’Aubisque bedwingen.

Tweeluik in de Pyreneeën

Verder heeft de Spaanse krant El Diario de Navarra ook al een beeld van de etappe op zaterdag 9 september, een dag na de krachtmeting op de Col du Tourmalet. Deze etappe zou eveneens in de Pyreneeën plaatsvinden, met onderweg de beklimmingen naar Issarbe en Larrau en vervolgens de slotklim richting skigebied Larra Belagua.

Zeker is dat de Vuelta a España (26 augustus-17 september) volgend jaar zal vertrekken vanuit Barcelona. De populaire vakantiebestemming aan de Middellandse Zee organiseert de eerste twee etappes van de ronde. Beginnen doen de renners met een ploegentijdrit van ongeveer 14 kilometer. Een dag later finisht een rit-in-lijn in de toeristische stad.