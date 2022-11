‘Vuelta 2023 kiest op derde dag voor bergrit naar Andorra’

De Vuelta a España kent volgend jaar op de derde dag al een bergetappe. Dat meldt de krant El Periodico. De Spaanse rittenkoers trekt in de derde etappe naar de dwergstaat Andorra, waar een aankomst in skigebied Grandvalira op de planning staat.

Volgens El Periodico was Vuelta-organisator Unipublic van plan om een relatief ‘vlakke’ derde etappe naar Andorra uit te tekenen, met finish in de hoofdstad Andorra la Vella. De autoriteiten van de dwergstaat in de Pyreneeën hebben echter gepleit voor een aankomst bergop.

Daarmee wil Andorra zijn imago als bergachtige staat promoten. In de zomer hoopt het fietsers te trekken en voor de wintermaanden wil het skigebied Grandvalira in de schijnwerpers zetten. Daar zal naar verwachting ook gefinisht worden op maandag 28 augustus. Die etappe zal waarschijnlijk beginnen in de provincie Barcelona.

Ook over de vierde rit is al wat nieuws uitgelekt. Volgens Catalunya Ràdio gaat die etappe van start in Andorra la Vella, om te finishen in het Catalaanse Tarragona. Vanuit daar gaat het Vuelta-peloton verder naar de regio’s Valencia en Murcia.

De Vuelta a España wordt volgend jaar van 26 augustus tot en met 17 september 2023 afgewerkt. Remco Evenepoel is de titelverdediger.