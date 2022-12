‘Vuelta 2023 kent acht aankomsten bergop’

De Vuelta a España zal volgend jaar acht aankomsten bergop opnemen in het parcours. Dat verwacht de Spaanse krant AS, een maand voor het officiële parcours bekendgemaakt gaat worden. De afgelopen weken kwam al naar buiten dat er finishes gepland staan op de Tourmalet en de Angliru.

Al meerdere start- en finishplaatsen van de Vuelta 2023 zijn bekend. De Ronde van Spanje gaat op 26 augustus van start met een ploegentijdrit in Barcelona, waarna op 17 september de slotetappe traditioneel finisht in Madrid. Er gaan ook geruchten over een aankomst bergop in Andorra, al op de derde dag van de ronde.

De krant AS heeft veel informatie verzameld en enkele zaken op een rij gezet. De Vuelta gaat volgens het dagblad door drie landen (Spanje, Andorra en Frankrijk) en zal negen autonome regio’s aandoen: Catalonië, Valencia, Murcia, Castilla y Léon, Aragón, Navarra, Asturias, Cantabria en Madrid. Het lijkt er dus op dat het vooral een Ronde van Noord-Spanje gaat worden.

Een van de nieuwe beklimmingen die AS noemt voor de Vuelta 2023, is die van El Miserat in de buurt van Alicante. Dat is een onlangs geasfalteerde klim met stroken boven de 20%. Daarnaast wordt hardop gesproken over een individuele tijdrit in Valladolid, halverwege de rittenkoers. Of dat daadwerkelijk zo gaat zijn, horen we tijdens de parcourspresentatie op 10 januari 2023.