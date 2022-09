Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 17 naar Monasterio di Tentudía

Met het zware drieluik voor de klassementsrenners in aantocht, wacht er in de hete Extramadura een ideale overgangsrit voor de vluchters. Zonder klimmersbenen heb je hier in de zeventiende etappe van de Vuelta a España weliswaar niets te zoeken, maar voor de toppers die strijden om het rood is de slotklim waarschijnlijk niet lastig genoeg om het verschil te maken. WielerFlits blikt vooruit!

Startplaats Aracena heeft zich sinds de jaren negentig van de vorige eeuw sterk ontwikkeld dankzij het toerisme. In 1989 werd het plekje (ruim 8000 inwoners) onderdeel van het natuurpark Sierra de Aracen y Picos de Aroche. Toch is dat niet de grootste trekpleister. Dat is namelijk de burcht van Aracena die boven het dorpje uittorent. Nog bekender zijn de grotten die onder dit kasteel door lopen, die per abuis zouden zijn ontdekt door een jongetje die zijn big kwijt was: de Gruta de las Maravillas.

Dat het dier net een big was, is niet bijzonder. Aracena geniet namelijk ook bekendheid van de speciale ham die men hier produceert, Jamón de Jabuga. Sterker nog: er is in Aracena zelfs een heus hammuseum, helemaal in het teken van het enkel beukennootjes etende Iberico-varken. Naast de ham staat de gastronomie in het dorpje ook bekend om het gebruik van talrijke paddestoelen die in alle soort en maten groeien in de omgeving van Aracena.

Daarnaast is er ook een jaarlijkste kaasmarkt, waar alle steden en dorpjes in de regio hun geitenkazen van dat jaar presenteren. Ook werken de lokale horeca veel met kastanjes. Denk aan kastanjestoofpotten, – toast en -likeuren. Tot slot nog een verborgen toeristische schat in Aracena: el Nuestra Señora del Mayor Dolor. Dit is de oudste kerk van het dorp, naar verluidt gebouwd door de mytische Tempeliers.

De finish is dan weer in het dorpje Calera de León, meer bepaald bij het klooster dat daar bovenop een heuvel staat. Sterker nog: de Monasterio de Tentudía is met z’n 1104 meter boven zeeniveau het hoogste punt van de provincie Badajoz. Het klooster ziet men als een van de beste voorbeelden van de Spaanse Mudejar-architectuur. Al in 1931 werd het uigeroepen tot een historisch-artistiek monument dat behoort tot de nationale Spaanse kunstschatten.

Het heiligdom dankt haar naam overigens aan een dertiende eeuwse veldslag. Ferdinand de derde streed er met zijn christelijke leger tegen de moslims. Aanvankelijk konden ze deze slag niet winnen, waarna bevelvoerder Santiago Pelay Pérez de Correa zich tot de maagd Maria richtte en vroeg: “Heilige Maria, stop je dag!”. Volgens de overlevering bleef de zon op die dag op wonderbaarlijke wijze weg, waarna de christelijke troepen de vijand konden overmeesteren. Stop de dag is in het Spaans detén tu día. Daar is Tentudía van overgebleven als naam voor dit Monasterio.

Parcours

Met de vlakke rit van dinsdag en de rustdag van maandag achter ons, lijkt de zeventiende etappe gemaakt te zijn voor de vluchters: de slotklim is te zwaar voor de sprinters en voor de klassementsrenners te gemakkelijk om de koers écht hard te maken. Het is onderweg nergens vlak, toch is alleen de slothelling gecategoriseerd (tweede categorie). Met andere woorden: deze 162,3 kilometer lange etappe is een opwarmer voor wat er nog staat te wachten in de finaleweek.

De vluchters kunnen na de start in Aracena, gelegen onder de gelijknamige ‘Sierra’, al vroeg een gat slaan met het peloton. Vanuit de startplaats gaat er worden afgedaald richting La Nava, een van de mooiere jachtplekken in Spanje. Het peloton zal in La Nava waarschijnlijk nog niet aan jagen denken, want er is nog genoeg tijd om de gaten te dichten.

Na La Nava krijgen de renners heuvelachtiger terrein onder de wielen. De Vuelta bevindt zich nu in de Extremadura, waar vorig jaar twee etappes zijn gereden. Florian Sénéchal won er een sprintetappe toen ploeggenoot Fabio Jakobsen het moest laten gaan, en Romain Bardet was de volgende dag de beste vluchter op de zware Pico Villuercas.

Het meest noordelijke punt van deze etappe is de Burguillos del Cerro, waarna het parcours weer richting het zuiden zal lopen. Vanaf Segura de Léon, waar de enige tussensprint van de dag ligt met ook bonificatieseconden (3, 2 en 1 seconden), is het nog twintig kilometer te gaan tot aan de voet van de slotklim. Die zal worden bereikt na een op- en aflopend terrein. De klim begint vanuit het dorp Calera de Léon.

De enige gecategoriseerde klim van de etappe, Monasterio de Tentudía naar een klooster bovenop een heuvel, is er eentje van de tweede categorie, en loopt gemiddeld met 5% op gedurende een afstand van 10,3 kilometer. Er zijn echter ook stroken waarin er nauwelijks een stijging is. Er zit zelfs een kort stukje afdaling in. De eerste drie en de laatste vier kilometer van de klim verlopen aan goed 7%, met een piek tot 12%. De laatste meters vlakt het wat af richting de 5%. Voer voor puncheurs, die waarschijnlijk gretig zullen mee schuiven in de vroege vlucht.

Net als startplaats Aracena, debuteert de slotklim naar Monasterio de Tentudía in de Vuelta a España.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.21 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 162,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Segúra de Léon: tussen 16.35 en 16.55 uur

Voet slotklim Monasterio de Tentudía: tussen 17.00 en 17.25 uur

Favorieten

Voor deze etappe naar Monasterio de Tentudía zijn verschillende scenario’s mogelijk. De concurrenten van Remco Evenepoel kunnen hier strijden om kostbare seconden voor het algemeen klassement, maar het is niet per se nodig om daarom ook voor de ritzege te gaan. Het gevolg is namelijk dat je als ploeg dan de koers moet controleren en dat daarnaast iedereen weet wat je van plan bent. Het scenario van een vluchtgroep die het redt, is iets aannemelijker. Welke ploeg gaat een kopgroep van een tiental renners terughalen op dit lastige parcours?

Misschien is dat wel Jumbo-Visma. Primož Roglič wist afgelopen drie ritten in totaal 1.15 minuut goed te maken op Evenepoel. Dat betekent dat de Sloveen nu, met nog vijf etappes te gaan, aankijkt tegen een achterstand van 1.26 minuut. Dat betekent dat er nog van alles te spelen is in de slotweek. Wil Roglič het in de laatste dagen nog spannender maken, dan zal hij iets van die achterstand moeten afsnoepen.

En dat probeerde Roglič al in de zestiende etappe. Maar door zijn valpartij in de laatste rechte lijn kan dit ook zomaar een pyrrusoverwinning blijken te zijn. Het is afwachten wat de schade is en hoe hij herstelt van deze klapper. Op een dergelijke aankomst kan hij normaliter met zijn sterke punch tijd terugpakken. Weet Jumbo-Visma er een strijd om de ritwinst van te maken, dan liggen er bovendien belangrijke bonificatieseconden (10-6-4) op de finish. Elke seconde is meegenomen in deze fase van de strijd.

Remco Evenepoel zelf moet ook zeker niet onderschat worden. Bergop toonde hij de laatste bergetappes wat zwaktes, maar breken deed hij niet en daardoor staat de Belg nog altijd in de rode trui. De kopman van Quick-Step-Alpha Vinyl kan dit soort korte inspanningen goed aan en heeft bovendien een sterke sprint in zijn benen. Net zo goed als die van Roglič? Dat nog net niet, maar wellicht geeft de leiderstrui hem vleugels. Mocht hij Roglič kloppen, dan zal dat een nieuwe dreun zijn voor de Sloveen.

Waar twee renners strijden om een been, gaat de derde ermee heen. Is die derde Enric Mas? Aan het begin van deze Ronde van Spanje verraste de kopman van Movistar met een knappe derde plek op de lastige aankomst in Laguardia. Een dergelijke puncheuraankomst aan 8% behoorde niet tot het arsenaal van Mas, maar daar liet hij zien goed in orde te zijn. Dat is hij nog steeds, want hij staat op twee minuten van het rood. Monasterio de Tentudía is een stuk langer dan Laguardia, maar ook iets minder steil. Een goede Alejandro Valverde moet dit ook liggen, maar El Imbatido voert een strijd met zichzelf in de tweede en derde lijn van dit deelnemersveld.

Als we nog een klassementsrenner zoeken die kan wedijveren met Roglič, Evenepoel en Mas op deze aankomst, dan denken we aan Juan Ayuso, Carlos Rodriguez en Miguel Ángel López. De drie staan binnen 35 seconden van elkaar en zullen stiekem nog dromen van een podiumplaats. Maar willen zij hopen op ritwinst, dan lijken ze afhankelijk van de inzet van Jumbo-Visma en Movistar. Of UAE Emirates, INEOS Grenadiers en Astana Qazaqstan moeten zelf natuurlijk meedraaien op kop van het peloton. De extra vraag; wie van de favorieten wil hier al krachten verspelen met drie zwaardere etappes voor de deur? Een strijd der favorieten in de achtergrond lijkt nog het meest realistische scenario.

De kans dat een sterke kopgroep wegrijdt na een razendsnelle openingsfase (mede door de afdaling in het eerste stuk) is namelijk ook zeker aannemelijk. Tussen kilometerpaal 20 en kilometerpaal 50 loopt de weg er meermaals omhoog en daar kan breed gezelschap zich vormen. En dan vissen we in een heel grote vijver met renners. We zoeken naar pure puncheurs of klimmers met een goed eindschot, die op grote achterstand staan in het algemeen klassement.

Luis Léon Sánchez (Bahrain Victorious) bijvoorbeeld, maar zijn laatste overwinning dateert alweer juli vorig jaar. De ervaren LLS won nog nooit een etappe in zijn thuisronde. In een vorig leven was Sánchez een meester in dit soort etappes. Ook Rein Taaramäe (Intermarché-Wanty-Gobert) zal jagen op dit soort etappes. De Est won vorig jaar nog een rit in de Vuelta en kreeg daar en passent de rode leiderstrui bij. Dit jaar heeft zijn Belgische werkgever al een ritzege binnen met Louis Meintjes, kan hij er daar twee van maken?

Als we verder zoeken naar klimmers en heuvelspecialisten, dan komen we iemand als Jay Vine (Alpecin-Deceuninck) tegen. Deze finale lijkt echter te ‘makkelijk’ voor hem om zijn wattages kwijt te kunnen. Wellicht is dit meer een etappe voor zijn ploeggenoten Xandro Meurisse of Robert Stannard. De Australiër mag een puncheur genoemd worden, maar kan ook goed tegen een heuvel op. In de recente Tour de Wallonie werd hij nog derde op de Muur van Huy, kort achter Julian Alaphilippe en Alex Aranburu. Het was de opmaat voor eindwinst in Wallonië. Stannard heeft bovendien alle vrijheid om in de aanval te trekken bij Alpecin-Deceuninck.

Een uiterst gevaarlijke klant vinden we echter in Quentin Pacher van Groupama-FDJ. Door menigeen onderschat op de eerdere oplopende aankomsten in Laguardia, waar hij knap vierde werd, en Montilla, waar hij als zesde eindigde. In de Ronde van Polen wist hij op een venijnige heuvel van 1,5 kilometer aan 7,7% ook in de favorietengroep te finishen. Hij kan het dus zeker. En deze aankomst op Monasterio de Tentudía komt, vanwege het golvende karakter, aan op de laatste vier kilometer aan pakweg 7%. Daar komt de kracht van Pacher bovendrijven, als hij weet mee te schuiven in een vlucht.

Bij BORA-hansgrohe jaagt men sinds het openingsweekend, toen Sam Bennett won in Utrecht en Breda, op een derde ritzege. Wilco Kelderman en Danny van Poppel waren al erg dichtbij, maar winnen zat er nog niet in. In het algemeen klassement staan Jai Hindley en Wilco Kelderman op net-niet-plekken. Ze zullen ruimte krijgen van de grote favorieten, maar vormen wel een gevaar voor de mannen verderop in de stand. Sergio Higuita wacht nog op zijn eerste top-10 van deze Vuelta. Lukt het hem om toe te slaan op Monasterio de Tentudía? In de Ronde van Polen won hij op een steile muur en ook in de rondes van de Algarve en Romandië was hij al trefzeker dit jaar.

Als we nog iets verder kijken, durven we renners als Mark Padun (EF Education-EasyPost), Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Gino Mäder (Bahrain Victorious), Alexey Lutsenko, Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan) en Brandon McNulty (UAE Emirates) naar voren te schuiven. Aan de andere kant, een aantal van hen rijdt nog onzichtbaar rond deze ronde en dat is ook met een reden…

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Aracena is het aan het begin van de middag zo’n 25 graden Celsius, meldt Weeronline. Heel veel warmer wordt het niet in de Extramadura. De temperatuur loopt in de regio rond finish op Monasterio de Tentudía op tot 27 graden. De zon schijnt, maar wel achter soms wat lichte bewolking. De wind komt uit west-noordwestelijke richting en waait aan windkracht 3.

De zeventiende etappe is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt eveneens in om 15.50 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!