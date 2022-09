Vuelta 2022: Primoz Roglic gaat niet meer van start na zware val

Een bittere pil voor Jumbo-Visma: Primož Roglič zal vandaag niet meer aan de start verschijnen van de zeventiende etappe van de Vuelta a España. De nummer twee in het voorlopige klassement kwam dinsdag in de finale van de zestiende etappe hard ten val.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Er leek gisteren niets aan de hand voor de Sloveense klassementsrenner van Jumbo-Visma op weg naar Tomares. Hij plaatste in de laatste drie kilometer een demarrage, die door slechts vier sprinters gevolgd kon worden. In de laatste rechte lijn ging Roglič echter op aparte wijze hard onderuit, waarna hij onder het bloed en flink geschaafd de finish bereikte.

Jumbo-Visma liet in de uren na de val weinig los over de schade bij Roglič. “Hij is gehavend”, kon ploegleider Addy Engels wel vertellen na de finish. “Dat is duidelijk, maar het is nu zaak om alle wonden schoon te maken. Dan kunnen we zien hoe erg het nu is.” Roglič heeft geen breuken overgehouden aan zijn val, maar blijkt te gehavend om zijn weg nog te vervolgen in de Vuelta.

Geen duel met Evenepoel

“Jammer genoeg zal Primož Roglič niet kunnen starten in de zeventiende etappe als gevolg van zijn valpartij van gisteren”, meldt zijn Nederlandse werkgever. “Word snel beter kampioen! Dankjewel voor alle mooie momenten in deze Vuelta. Je had ambitieuze plannen voor de laatste dagen, maar jammer genoeg mag het niet zijn.”

Met het uitvallen van de drievoudige Vuelta-winnaar ligt de weg voor Remco Evenepoel plots open. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl gaat na zeventien etappes aan de leiding in het klassement en heeft een voorsprong van 2m01s op Enric Mas, die nu zijn grootste uitdager is voor de eindzege. De pas 19-jarige Juan Ayuso schuift nu op naar een (virtuele) derde plaats, op 4m49s van Evenepoel.

🇪🇸 #LaVuelta22 Unfortunately, @rogla will not be at the start of stage 17 as a consequence of yesterday’s crash. Get well soon, champion! Thank you for all the beautiful moments in this Vuelta. You had ambitious plans for the final days, but sadly it isn’t meant to be. 😔🍀 pic.twitter.com/C3Vnc8P9EO — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 7, 2022

Uitvallers

Etappe 2

Etappe 3

Etappe 5

Etappe 6

Etappe 7

Etappe 8

Etappe 9

Etappe 10

Etappe 11

Etappe 12

Etappe 13

36 Thibault GUERNALEC (TEAM ARKEA-SAMSIC) DNF

Etappe 14

37 Kelland O'BRIEN (TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO) DNF

Etappe 15

Etappe 16

Etappe 17