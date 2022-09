Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 14 bergrit naar Sierra de la Pandera

Na een tijdrit, twee wat vlakkere etappes en Peñas Blancas, volgt op zaterdag 3 september opnieuw een bergrit. Dit keer ligt de aankomt op Sierra de la Pandera, dat een vrij schimmig verleden heeft in de Vuelta a España. Waarom? WielerFlits blikt vooruit!

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Net als Ronda van een dag eerder, ligt ook de startplaats van de veertiende etappe aan de Guadalevín. Montoro ligt namelijk tussen twee meanderende armen van de rivier. De grond rondom dit dorp (ruim negenduizend inwoners) is zeer rijk. Het staat vooral bekend om de vele olijfgaarden, waar verschillende molens de olijven tot olie verwerken. Ook de honing en met name de marsepein uit Montoro zijn bekend in heel de regio en zelfs daarbuiten.

Montoro is prachtig gelegen, maar toch doet het bijzonder weinig aan toeristische binding. Zo zijn er geen goede treinverbindingen naar de dichtstbijzijnde grote steden, bijvoorbeeld. Geen overbodige luxe, omdat het grenst aan een natuurpark en de Semana Santa rondom Pasen in Montoro ook wijdverspreid bekend is.

De finish is dus op Sierra de la Pandera. Dit is de hoogste top (1872 meter boven zeeniveau) van de Sierra sur de Jaén. Hier is het Red Territorial de Mando gevestigd, een legerbasis die het militaire telefoonnetwerk van Spanje beheert. Vanaf deze bergpas zijn het stuwmeer van de Quiebrajano en Jaén goed te zien, net als Valdepeñas de Jaén.

In die laatste plaats is maandag de rustdag, maar daarvoor wachten hen dus nog twee loodzware etappes. Vanaf de Pandera kijk je ook uit op Sierra Nevada, waar zondag misschien wel dé belangrijkste rit van deze Vuelta volgt. Maar eerst dus Sierra de la Pandera, dat slechts vijf keer eerder aankomstplaats was in de historie van La Vuelta a España.

Opvallend feitje van de meeste winnaars op deze illustere klim. De eerste drie keer wonnen voormalige dopingzondaars: in 2002 was Roberto Heras de beste, negentien jaar geleden (!, 2003) brak de nog altijd actieve Alejandro Valverde hier door en in 2006 boekte Andrey Kashechkin hier zijn laatste profzege. Damiano Cunego – die in het verleden wel aan doping gelinkt is, maar dat werd nooit bewezen – was in 2009 de beste vluchter; Rafał Majka volgde vijf jaar geleden datzelfde pad.

Parcours

Het tweede Vuelta-weekend staat bol van de klimkilometers. Zaterdag is het opnieuw aankomst bergop. Na de relatief vrij vlakke etappe van vrijdag hebben de ploegen zich verplaatst naar Montoro, dat ten noordoosten van Córdoba ligt. In de 160,8 kilometer lange etappe naar Sierra de la Pandera wachten twee gecategoriseerde klimmen in de laatste twintig kilometer.

Montoro zal dus de start van de veertiende etappe huisvesten. Vanaf daar zal het peloton vertrekken om als eerst Andújar te passeren, waar de olijfbomen ook in grote getalen aanwezig zijn. Dit is namelijk de grootste olijvenproducent van Spanje. Het eerste deel van de etappe is voor het overgrote deel vlak.

Eenmaal de grens van honderd kilometer voorbij begint het spannendste deel van deze rit, met meerdere heuvels die op de weg liggen. Daarna kunnen de renners spanning op de benen houden op de Puerto de Siete Pilillas (9,9 km aan 3,5%) van derde categorie. Twintig kilometer later ligt de tussensprint van de dag en na de top hiervan is het nog zo’n dertig kilometer tot aan de finish.

De renners arriveren na een warming up van 139 kilometer aan de voet van de finale. Met ruim tien kilometer over een gemiddelde van 5,5%, is de Puerto de Los Villares (10,4 km aan 5,5%) van tweede categorie meteen een lastige onderneming voor de vluchters en klassementsrenners. Dit is echter een tweetrapsraket met Sierra de la Pandera, want de top van Los Villares (1.191 meter boven zeeniveau) en de voet van La Pandera liggen slechts twee dalende kilometers uit elkaar.

Sierra de la Pandera (1.820 meter boven zeeniveau) is een passage van de eerste categorie en daarom absoluut niet te onderschatten. Met een gemiddelde van 7,8% over 8,4 kilometer is het een zware slotklim, zeker met het korte herstel van de voorgaande klim meegenomen. Het pijnlijkste gedeelte zit hem vooral in het middenstuk, waar het twee kilometer lang amper onder de 10% gaat.

In de voorlaatste kilometer valt het dan wel weer mee met een stijgingspercentage van 2,8%. Toch zal het op het einde nog eens flink oplopen, waardoor het onvermijdelijk is dat er weer pijnlijke verschillen gaan vallen voor een aantal klassementsrenners. Wederom dus een etappe voor de rasklimmers!

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.17 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 160,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Siete Pilillas: tussen 15.55 en 16.15 uur

Tussensprint Jaén: tussen 16.25 en 16.50 uur

Bergsprint Puerto de los Villares: tussen 17.00 en 17.25 uur

Favorieten

Net als in de voorgaande bergetappes houden we op weg naar Sierra de la Pandera rekening met twee scenario’s: de vluchters die gaan strijden om de ritwinst of de klassementsrenners die dat gaan doen. De sleutel ligt in handen van de ploegen van de klassementsrenners die iets moeten doen om Remco Evenepoel nog pijn te doen. Als Quick-Step-Alpha Vinyl kan controleren, zal de vluchtersgroep strijden om de zege.

Gezien het overwicht dat Evenepoel de afgelopen week heeft laten zien, verwachten we dat zijn concurrenten zich zullen focussen op de laatste twee beklimmingen om hem het vuur aan de schenen te leggen. Bovendien zal er gekoerst worden met de zware bergrit van zondag naar de Sierra Nevada in het achterhoofd, waar nog grotere verschillen gemaakt kunnen worden. Dat biedt opnieuw kansen voor de aanvallers en dan komen we bij de inmiddels bekende namen terecht.

Jay Vine is een naam om hoe dan ook op te schrijven. De Australiër van Alpecin-Deceuninck won al op Pico Jano en Colláu Fancuaya deze Vuelta en staat stevig in de bergtrui. Op weg naar Peñas Blancas leek hij op weg naar zijn derde ritzege, maar werd hij ‘slechts’ zevende. “Helaas ben ik geen machine”, grapte hij. Vine keek daarbij ook uit naar dit weekend, want hij heeft meerdere doelen. “Ik denk dat er twee goede dagen aankomen dit weekend. Er zijn maximaal 50 punten te verdienen en hopelijk kan ik er wat pakken.”

Als we kijken naar andere ritwinnaars van bergetappes vanuit ontsnappingen, dan komen we uit bij Richard Carapaz. De olympische kampioen won op Peñas Blancas door Wilco Kelderman te verslaan. Carapaz kan zaterdag opnieuw meeschuiven, want in het algemeen klassement staat hij nog altijd op meer dan elf minuten van Remco Evenepoel. De Ecuadoriaan van INEOS Grenadiers kende een moeilijke start van deze Vuelta, maar lijkt in de ronde te groeien. Mocht hij zijn prestatie van donderdag op Peñas Blancas kunnen evenaren, dan is hij een gevaarlijke klant.

Marc Soler heeft ook een neusje voor de goede vlucht, maar hij verspeelt daarin vaak heel veel energie. In Bilbao won hij, nadat hij als laatste (en in zijn eentje) de sprong had gemaakt naar de kopgroep. De andere twee keer dat de Spanjaard van UAE Emirates mee zat in de ontsnapping van de dag, wist hij tweede en derde te worden. Soler lijkt dus de vrijheid te krijgen, ondanks de goede posities van Juan Ayuso en João Almeida in het algemeen klassement. Mocht UAE Emirates toch wat van plan zijn, dan kan Soler vanuit de kopgroep een rol spelen in een aanvalsplan van een van de kopmannen.

Groupama-FDJ zat donderdag op weg naar Peñas Blancas niet mee in de vluchtersgroep van 32(!) man. Een slechte beurt dus voor het Franse team. Aan Thibaut Pinot om dat recht te zetten in de etappe naar Sierra de la Pandera. De rasklimmer is al vanaf het begin van deze Vuelta op zoek naar ritwinst. Op Colláu Fancuaya was hij dichtbij, maar werd hij vierde op 47 seconden van Vine. Mocht Pinot een rit winnen, dan wordt het zijn derde ritzege ooit in de Vuelta. In 2018 wist hij al twee keer te winnen in de Spaanse ronde.

Als we verder zoeken naar klimmers die goed geklasseerd staan, maar ver genoeg om de ruimte te krijgen, dan komen we uit bij Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert), Hugh Carthy, Mark Padun (beiden EF Education-EasyPost) en Mikel Landa (Bahrain Victorious). Meintjes bewees met zijn ritwinst op Les Praeres al dat hij goed in vorm is, vooral als het aankomt op pure klimkwaliteiten. Op de steile Sierra de la Pandera kan dat ook van pas komen in een man-tegen-mangevecht. Landa staat al op een halfuur achterstand en zoekt nog naar zijn topvorm. Komt het er zaterdag eindelijk uit? Wat we wel weten, is dat Landa het goed kan afmaken vanuit een vlucht.

Maar ook het scenario dat klassementsrenners gaan strijden om ritwinst moeten we serieus nemen. Van de laatste 32 kilometer wordt ongeveer 30 kilometer geklommen, dus als het in de favorietengroep vroeg ontbrandt in de finale kan veel tijd worden goed gemaakt. Dat is dan wel afhankelijk met welke voorsprong de vluchters aan Puerto de Los Villares gaan beginnen.

Hoe spannend je het ook wil maken, tot op heden heeft Remco Evenepoel geen zwaktes getoond in de bergen. We gaan nu wel richting de 2.000 meter met de aankomst op Sierra de la Pandera, maar de Belg maakt een ijzersterke indruk. Het is nog de vraag in hoeverre hij gevolgen ondervindt van zijn valpartij van donderdag, al denkt hij zelf dat het geen invloed meer zal hebben. Het grote voordeel voor Evenepoel: hij hoeft alleen maar te volgen. Maar REV kennende zal hij het niet laten om in de finale zelf nog aan de boom te schudden. Trapt hij dezelfde waardes als eerder deze Vuelta? Dan is het de vraag wie hem kan volgen.

Op Peñas Blancas was Enric Mas de enige andere favoriet die een demarrage plaatste. Heel veel effect had die versnelling niet, maar de Movistar-kopman waagde in ieder geval een poging. Daarna wist hij in het wiel van Evenepoel te blijven. Lukt het hem op Sierra de la Pandera wel om de Belg te lossen? Daar zal Primož Roglič ook op hopen, maar het oogde alsof de Sloveen donderdag alleen maar kon volgen. Voor de huidige vorm van Roglič zal Evenepoel niet bang zijn, maar weet de kopman van Jumbo-Visma te verbeteren, dan zal hij het ergens moeten proberen.

Dan hebben we ook nog Juan Ayuso en Carlos Rodriguez, de twee jonge Spanjaarden die tot nu toe knap stand houden in de top-5. En dan weten we dat Ayuso donderdag nog de groep-Evenepoel kon volgen met een coronabesmetting op zak. Als hij niet te veel last ondervindt, moet de UAE Emirates-klimmer weet mee kunnen doen met de besten. Rodriguez kende op Peñas Blancas niet zijn beste dag. Hij verloor in de finale tien seconden op de rest. Is dat een teken aan de wand, of knokt hij zich terug? INEOS Grenadiers heeft ook nog Tao Geoghegan Hart hoog staan in het klassement om mee te spelen.

Iemand die in de schaduw een goede vorm laat zien, is Miguel Ángel López. De Colombiaan van Astana Qazaqstan staat zevende in het klassement, op een kleine zeven minuten van Evenepoel. Maar voor López liggen juist dit weekend kansen. De hoge bergen worden aangedaan en daar komt ‘Superman’ tot zijn recht. Bovendien zullen de grote favorieten López niet meteen zien als een grote concurrent. Dat spreekt in zijn voordeel. “Ik mis nog dat kleine beetje”, zei hij na Peñas Blancas. Is dat beetje er zaterdag wel?

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

In startplaats Montoro is het ’s middags al 27 graden Celsius. De temperatuur loopt in Andalusië later op de dag alleen maar verder op, richting de 31 graden Celsius. In Los Villares, waar de renners passeren aan de voet van Puerto de Los Villares liggen de maxima rond 29 graden Celsius, meldt Weeronline. Op hoogte zal het iets koeler zijn, maar het is verder vooral zonnig met wat bewolking.

De veertiende rit is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt eveneens in om 15.50 uur. Ook bij de NOS is de etappe live te zien op tv, vanaf 15.40 uur op NPO1 en vanaf 16.45 uur op NPO2.

Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!