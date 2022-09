Vuelta 2022: Juan Ayuso test positief op corona, maar blijft in koers

Bijzonder nieuws uit het kamp van UAE Emirates: Juan Ayuso heeft positief getest op het coronavirus, maar hij blijft desondanks in de Vuelta a España. De jonge Spanjaard is volgens zijn team asymptomatisch en het risico op contact met anderen is laag. Daarom staat Ayuso ‘gewoon’ aan de start vandaag in etappe 13.

“Volgens onze interne protocollen is Juan Ayuso getest op het coronavirus en hij heeft vanmorgen positief getest”, laat ploegdokter Adrian Rotunno weten. “Hij is asymptomatisch en na de analyse van zijn PCR-test bleek dat hij een heel kleine kans had om anderen te infecteren. Dat is hetzelfde als enkele coronagevallen in de Tour de France dit jaar.” Onder meer Bob Jungels mocht ondanks een positieve test starten in de Tour.

“We hebben daarom besloten om hem in koers te houden, in overleg met de medische vertegenwoordigers van de wedstrijd en de UCI, maar we houden zijn medische situatie nauwlettend in de gaten”, aldus dokter Rotunno.

Vijfde in het klassement

Eerder deze Vuelta a España werden al meer dan twintig renners positief getest op het coronavirus. Zij hebben allemaal de ronde verlaten. Onder hen ook klassementsrenners als Simon Yates en Pavel Sivakov, die op het moment van hun positieve test in de top-10 stonden. De 19-jarige Ayuso staat zelf vijfde, op 4.53 minuut van leider Remco Evenepoel.

