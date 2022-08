Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 11 naar Cabo de Gata

De elfde etappe in de Vuelta a España 2022 brengt de renners op woensdag 31 augustus van Alhama de Murcia naar finishplaats Cabo de Gata, waar een sprintersbal het affiche siert. Onderweg lijkt niets een massaspurt in de weg te liggen en dus kijken we vooral naar de snelle mannen die nog over zijn. WielerFlits blikt vooruit.

De start is dus in Alhama de Murcia, al geeft het routeboek ElPozo Alimentación. De renners vertrekken namelijk voor de fabriek en het hoofdkantoor van ElPozo. Dat is de marktleider in Spanje op het gebied van gezonde voeding. Het bedrijf is onder meer als hoofdsponsor aan deze Ronde van Spanje verbonden. ElPozo bestaat sinds 1954 en vindt zijn oorsprong in een delicatessenzaak van Antonio Fuertes Sánchez die stamt uit 1936. Intussen is ElPozo uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met meer dan 25.000 werknemers in 82 landen. Het bedrijf exporteert haar producten naar vier continenten. Alhama de Murcia staat op zichzelf wel bol van de verschillende oude gebouwen.

De finish is dus gemaakt voor sprinters, gelegen in Cabo de Gato. Letterlijk betekent dit Poezenkaap, maar daarin is een foutje geslopen. Eigenlijk had de plek Cabo de Agato moeten heten. Agato is een steensoort die veel op de stranden in de regio voorkomt. Cabo de Gato ligt in een beschermd Nationaal Park, vanwege het ruige en rotsachtige karakter van deze plek. Er leven veel dieren in het park en er groeien ook een aantal zeldzame en inheemse planten. Daarnaast zijn de Salinas de Cabo de Gato een van de belangrijkste moerasgebieden van heel Spanje. Het wemelt er van broedende en overwinterende vogels. De zoutwaterlagune die er ligt, is van buitengewoon ecologisch belang.

Parcours

31 augustus 2022 is waarschijnlijk een dag die de sprinters hebben gemarkeerd in hun agenda. Met maar liefst 193 vlakke kilometers is dat terecht, want veel van dit soort etappes zijn er niet in deze editie van de Vuelta a España. De renners trekken in de elfde etappe nog verder naar het zuiden toe.

De lange rit zal na de start bij de fabriek van ElPozo eerst door de plaatsen Totana en Lorca gaan, die we vaak terugzien in de Vuelta de Murcia. Dat is de thuiswedstrijd van levende legende Alejandro Valverde, die uit deze streek komt. Hij neemt na deze Vuelta op 42-jarige leeftijd afscheid van het profwielrennen. Lorca was overigens in 2017 de startplaats van de elfde etappe van de Ronde van Spanje, waar Chris Froome door Miguel Angel López werd verslagen op de slotklim.

In deze etappe is er echter geen enkele klim te bekennen, ook niet in het rotsachtige gebied waarin Cabo de Gato ligt. Daardoor zijn de ogen constant gericht op de sprintersploegen. Met een lange passage langs de kust is er wel een mogelijkheid tot waaiers, waardoor een goede positionering tijdens de gehele etappe van cruciaal belang is.

Finishplaats Cabo de Gata ligt dichtbij Alméria en is omgeven door het vulkaanlandschap van de bergketen Sierra de Gata. Met alleen nog een rotonde in de laatste kilometers is het ook geen ingewikkelde finale, al zullen de spanningen in het peloton hoog zijn in deze zeldzame vlakke rit. Sprintersploegen zullen deze kans niet laten glippen, waardoor een massaspurt in de sterren staat geschreven.

Officieuze start: 12.35 uur

Officiële start: 12.51 uur

Finish: tussen 17.17 en 17.45 uur

Afstand: 191,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Doorkomst in Pulpí: tussen 14.16 en 14.24 uur

Doorkomst in Agua Amarga: tussen 15.57 en 16.17 uur

Tussensprint Ruescas: tussen 17.03 en 17.29 uur

Favorieten

Het geduld van de sprinters wordt in de elfde etappe naar Cabo de Gata beloond. Althans, dat is toch de verwachting als we kijken naar het parcours. Tussen de start- en finishplaats liggen geen beklimmingen die meetellen voor het bergklassement, wat toch vrij uitzonderlijk is in de Vuelta a España. Natuurlijk, de rappe mannen doen er voor de start goed aan om de verschillende weerapps te raadplegen, aangezien de route voor een groot deel langs de kust voert. Toch gaan we uit van een klassieke sprint na ruim 190 kilometer koers: de spurters zullen deze spaarzame kans maar wat graag willen aangrijpen.

De eerste naam die ons te binnenschiet in een (eventuele) sprint: die van Sam Bennett. De rappe Ier heeft al twee Vuelta-zeges op zak en was overduidelijk de snelste man in deze Ronde van Spanje. Met de nadruk op was, want Bennett is inmiddels niet meer in koers. De 31-jarige topsprinter verscheen dinsdag wegens een coronabesmetting niet meer aan de start van de individuele tijdrit naar Alicante en dat zorgt voor een compleet andere dynamiek in de komende sprints. De rappe mannen die nog wel van de partij zijn, zullen nu nog meer hun kans ruiken.

Of zien we woensdag toch weer gewoon een renner van BORA-hansgrohe als eerste over de streep komen? Nu Bennett naar huis is, zal de Duitse formatie de kaart van Danny van Poppel trekken. De Nederlander zal de komende etappes de sprinthonneurs moeten waarnemen. Hij oogstte de voorbije vlakke ritten juist zoveel lof en bewondering als sprintaantrekker, maar mag het nu dus weer zelf proberen als afmaker. Van Poppel beschikt zeker niet over de intrinsieke snelheid van zijn ploegmaat Bennett, maar is wel in uitstekende doen en kan in dit veld gevaarlijk uit de hoek komen.

Bennett was verwikkeld in een felle strijd om de groene puntentrui met Mads Pedersen, maar de Deen heeft nu opeens een zeer mooie voorsprong in dit nevenklassement. De Deense krachtpatser is echter nog wel op zoek naar zijn eerste ritoverwinning in de Vuelta en krijgt woensdag een uitgelezen kans om een hiaat op zijn palmares weg te poetsen, zeker nu Bennett er niet meer bij is. In Utrecht en Breda kwam de wereldkampioen in een vlakke sprint als tweede over de streep, achter Bennett, en in Laguardia moest hij na een lastige finale alleen zijn meerdere erkennen in Primož Roglič. Het tekent de veelzijdigheid van de renner van Trek-Segafredo.

Pedersen liet zich in de eerste sprintritten van zijn snelste kant zien, wat we niet echt kunnen zeggen over Tim Merlier. De Belgische kampioen van Alpecin-Deceuninck is op papier misschien wel de snelste sprinter in dit peloton, al helemaal na de opgave van Bennett, maar het kwam er in de openingsweek totaal niet uit. In de eerste sprintconfrontatie in Utrecht moest hij na een – verre van vlekkeloze aanloop – genoegen nemen met de derde plaats. In Breda schoot hij in de voorbereiding op de sprint dan weer uit zijn klikpedaal en kwam zo niet verder dan een zesde stek.

Het is voor Merlier te hopen dat hij woensdag een vlekkeloze aanloop kent naar de sprint en zo écht mee kan doen voor de overwinning. De pure snelheid is er, daarover bestaat geen twijfel, de vraag is alleen of de naar Quick-Step-Alpha Vinyl (volgend jaar Soudal-Quick-Step) verkassende Merlier na ruim een week afzien nog over de benodigde frisheid beschikt. De Belg wist in zijn carrière nog nooit een drieweekse ronde tot een goed einde te brengen en heeft nog niet vaak moeten sprinten na tien dagen koers.

Voor de snelle Duitser Pascal Ackermann kent een grote ronde inmiddels geen geheimen meer. De renner van UAE Emirates won in het verleden al twee etappes in de Giro d’Italia en was twee jaar geleden nog tot twee keer toe de snelste in de Vuelta a España. In deze editie van de Ronde van Spanje staat de teller nog op nul, maar daar kan woensdag verandering in komen. Al zal de 28-jarige renner dan wel een stuk beter voor de dag moeten komen. In de eerste ritten die eindigen in een (massa)sprint kwam Ackermann er niet echt aan te pas: vijfde in Utrecht en negende in Breda, waar hij te vroeg op kop kwam. Wat brengt de rit naar Cabo de Gata?

Wie een blik werpt op de deelnemerslijst, komt tot de conclusie dat er maar weinig échte topsprinters van de partij zijn in deze 77ste editie van de Vuelta. Met Bennett, Ackermann en Pedersen hebben we de grootste namen al besproken, maar dat wil niet zeggen dat een man als Daniel McLay bij voorbaat kansloos is voor de overwinning. De rappe Brit is de man die Arkéa-Samsic moet vertegenwoordigen in de spurts en dat doet de 30-jarige McLay zeer verdienstelijk. Wat heet, in de rit naar Breda deed hij zelfs een gooi naar de zege, maar moest hij zijn meerdere erkennen in Bennett en Pedersen. Toch geeft dit hoop met het oog op de komende sprints.

Een andere ‘renner van de tweede lijn’ die we in de gaten moeten houden, is Kaden Groves. De Australiër zal volgend jaar als vervanger van Tim Merlier (deels) de sprinthonneurs moeten waarnemen bij Alpecin-Deceuninck, maar komt nu nog uit voor BikeExchange-Jayco. De nog altijd maar 23-jarige Groves heeft al een goed seizoen achter de rug, met ritzeges in de ronden van Catalonië en Turkije als sportieve uitschieters, en snelde in deze Vuelta al naar een tiende, zevende en achtste stek. Groves moet het qua pure topsnelheid altijd afleggen tegen mannen als Ackermann en Merlier, maar kan zeker verrassen.

Over verrassen gesproken: met Bryan Coquard (Cofidis), Fabian Lienhard (Groupama-FDJ) en John Degenkolb (Team DSM) staan er nog meer rappe mannen aan de start die zullen hopen op een superdag en -sprint. Coquard was al vierde in Breda, maar de vinnige Fransman heeft toch liever een wat selectievere etappe. De 28-jarige Lienhard is misschien een beetje de vreemde eend in de bijt, maar niet voor wie goed naar deze Vuelta heeft gekeken. De Zwitser van Groupama-FDJ was namelijk de nummer vijf in de sprint in Breda, voor onder meer Merlier, Groves en Ackermann.

Een knappe prestatie van Lienhard en dus zijn we benieuwd of hij woensdag kan bevestigen in Cabo de Gata. We zijn ook nieuwsgierig naar good old John Degenkolb. De inmiddels 33-jarige Duitser was ooit de grote slokop in de Vuelta-sprints, is tegenwoordig vooral wegkapitein, maar kan in een gedecideerd sprintersveld wellicht nog eens ouderwets uithalen.

Verder noteren we de namen van Cedric Beullens (Lotto Soudal, achtste in Breda), de momenteel niet fitte Mike Teunissen (Jumbo-Visma, in Utrecht nog knap vierde), Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), José Joaquín Rojas (Movistar), Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en Francisco Galván (Equipo Kern Pharma), al zal dat vooral voor een verre ereplaats zijn.

Of zien we in de finale nog een verrassingsaanval van een Fred Wright (Bahrain Victorious) of Patrick Bevin (Israel-Premier Tech)? We sluiten overigens niet uit dat een sterke kopgroep wegrijdt en wegblijft in de finale, zeker nu BORA-hansgrohe woensdag waarschijnlijk geen werk zal opknappen in de achtervolging voor een eventuele sprint.

Favorieten volgens WielerFlits:

Vuelta 2022: Deelnemerslijst

Weer en TV

De windrichting kan woensdag een rol van betekenis spelen. Er wordt een matige zuidelijke wind verwacht, waardoor de renners de wind schuin van voren krijgen tijdens een groot deel van de etappe. Het gebied staat erom bekend dat het er kurkdroog en bloedheet kan zijn. De temperaturen bevestigen dat beeld. Het wordt opnieuw tropisch met 30 tot 33 graden.

De elfde etappe is vanaf 14.30 uur live te volgen via Eurosport 1, de Eurosport Player en GCN+. Sporza (op Eén) schakelt eveneens in om 14.30 uur. Ben je niet in de gelegenheid om naar de televisie te kijken, dan hoef je in het liveblog van WielerFlits niets te missen!