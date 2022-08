Ryan Mullen over opgave Sam Bennett: “Helaas heeft hij het coronavirus te pakken”

Sam Bennett was een van de renners die niet meer aan de start verscheen van de tiende rit van de Vuelta a España, een individuele tijdrit naar Alicante. Volgens Ryan Mullen, een ploegmaat bij BORA-hansgrohe, heeft de Ierse sprinter het coronavirus onder de leden.

“Het is jammer voor het team, Sam en mijzelf. Sam is een geweldige kerel en hij kwam terug op zijn beste vorm en helaas heeft hij het coronavirus te pakken”, zei Mullen nadat hij zijn tijdrit had afgewerkt. “Het is erg jammer. Sam zal teleurgesteld zijn. Hij verdient het om hier te zijn en heeft er hard voor gewerkt. Hij heeft laten zien dat hij weer op zijn best is. Ik ben er zeker van dat hij de groene trui zou hebben gewonnen.”

Bennett won twee etappes in deze Vuelta. Eerst sprintte hij naar de zege in de eerste rit in lijn van ‘s-Hertogenbosch naar het Science Park in Utrecht. Een dag later was hij opnieuw de snelste in de rit door Noord-Brabant naar Breda.

🇪🇸 #LaVuelta22 @Sammmy_Be returned a positive antigen test this morning, and also showed some symptoms. Therefore we decided that he wouldn’t start today’s stage. — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) August 30, 2022