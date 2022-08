Vuelta 2022: Tien Pooltips voor het WielerFlits Ploegleider-spel

Al een aantal jaar helpt WielerFlits je tijdens de verschillende wielerspelletjes op weg met een aantal tips voor je pooltjes. Sinds dit jaar hebben wij met WielerFlits Ploegleider een eigen managementspel, zo ook tijdens de komende Vuelta a España 2022. In dit artikel geven we je tien namen die je er waarschijnlijk niet meteen bij neemt, maar welke je toch zeker kunt overwegen. Wie weet maakt een van hen voor jou aan het einde van de rit net het verschil.

Hoe werkt het?

In WielerFlits Ploegleider krijg je een fictief budget van 100 punten en daarmee moet je acht basisrenners en vijf reserves selecteren. Voorafgaand aan iedere etappe mag je één wissel doorvoeren, waardoor je met je team kunt spelen in bergetappes, massasprints en tijdritten. Na iedere etappe scoren renners, truidragers, leden van de leider in het ploegenklassement en de meest strijdlustigste renner van de dag punten. Scoor extra punten door de juiste dagwinnaar – die niet in jouw team hoeft te zitten – te voorspellen. Ook in het eindklassement zijn punten te verdienen, net als met winnaars van nevenklassementen.

1. Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) – 1 punt

Israel-Premier Tech jaagt dit najaar op UCI-punten voor lijfsbehoud in de WorldTour. Een van de renners die daarbij stiekem best waardevol kan zijn, is Itamar Einhorn. De 24-jarige nationale kampioen van Israël staat te boek als sprinttalent. Vorig jaar nam hij in de slotrit van de Ronde van Slowakije nog de maat van Peter Sagan en Cees Bol. Ook sprintte hij in de Vuelta toen twee keer naar een plek bij de eerste tien en dat levert punten op. In de zware editie die ons nu wacht, zou hij een ideale wisselrenner zijn die je in de vlakke ritten kunt opstellen. Zo scoor je met een renner met de laagste waarde van het spel, toch punten.

2. Manuel Peñalver (Burgos-BH) – 1 punt

Je bank opvullen met renners die één punt zijn en toch voor je kunnen scoren, is de truc. Denk bijvoorbeeld aan Juan Pedro López in de Giro d’Italia of Luca Mozzato en Simon Clarke in de Tour de France. López is tijdens deze Vuelta overigens veertien punten waard en dat is veel te hoog voor het mooie. Wij tippen nu dus om de Spanjaard van Trek-Segafredo vooral níet mee te nemen. Een landgenoot van hem is dan wel weer interessant. Dat betreft Manuel Peñalver van Burgos-BH. De 23-jarige sprinter zou in de paar vlakke etappes die er zijn, jouw team van een aantal extra puntjes kunnen voorzien. Niet geschoten is altijd mis.

3. Stephen Williams – 1 punt

Kies je in plaats van een sprinter liever voor een renner die misschien wel kan verrassen in het eindklassement, dan zit je goed met Stephen Williams. De 26-jarige Brit overtuigde in het shirt van SEG Racing Academy in 2018 de ploegleiding van Bahrain Victorious, maar sinds zijn overgang naar de profs blijft Williams kampen met tegenslagen. Een slepende knieblessure hield hem lange tijd aan de kant, waardoor hij pas eind 2021 voor het eerst van zich liet horen bij de profs. De Brit won toen de CRO Race en eerder dit jaar was hij de snelste in de openingsrit in de Ronde van Zwitserland. Een grillige renner die kan verrassen.

4. Juan Ayuso – 2 punten

Hij viert pas vijf dagen na de Vuelta a España zijn twintigste verjaardag, maar we mogen in de Vuelta ook het nodige verwachten van Juan Ayuso. Het Spaanse supertalent van UAE Emirates maakte vorig jaar indruk in het Italiaanse beloftencircuit, met de Giro d’Italia U23 als orgelpunt. Hij won er drie ritten en alle klassementen. Dit jaar breekt hij ook bij de profs door, met onder meer een vijfde plek in de Ronde van Catalonië en een vierde plaats in de Ronde van Romandië. Onlangs won hij met de Circuito de Getxo zijn eerste profkoers. Ayuso gaat vooral naar de Vuelta om te leren. Voor slechts twee puntjes: wat goed is, komt snel.

6. Fausto Masnada – 2 punten

Bij Quick-Step-Alpha Vinyl gaan ze de komende Vuelta vol voor Remco Evenepoel. Het is voor het Belgische supertalent de eerste echte test in een grote ronde, nadat hij vorig jaar de Giro d’Italia reed na zijn revalidatie van zijn val in de Ronde van Lombardije 2020. Hij krijgt onder meer Fausto Masnada aan zijn zijde. De 28-jarige Italiaan zal in Spanje zijn meesterknecht zijn en dus kun je via de klimmer teampunten verzamelen – mogelijk al op de eerste dag tijdens de ploegentijdrit. Maar de Italiaan zelf kan ook een behoorlijk houtje klimmen. Hij werd in 2020 negende in de Giro en vorig jaar derde in Romandie en tweede in zijn Ronde van Lombardije. Hij lijkt een koopje: hij kost slechts twee punten, meer niet!

6. Roger Adrià – 2 punten

Burgos-BH passeerde al de revue bij Peñalver en het Baskische pocketklimmertje Ibai Azurmendi (één punt) van Euskaltel-Euskadi viel net af. We raden toch ook aan eens te kijken bij Equipo Kern Pharma, het laatste Spaanse ProTeam dat meedoet op basis van een wildcard. Zij brengen namelijk Roger Adrià aan het vertrek. De 24-jarige explosieve klimmer uit Barcelona is de laatste twee seizoenen bezig aan twee heel degelijke jaren. Eerder dit jaar boekte hij in La Route d’Occitanie zijn eerste profzege, door de maat te nemen van Michael Valgren en Michael Woods. In de Clásica San Sebastián werd Adrià nog elfde.

7. Mike Teunissen – 3 punten

De meeste punten in dit spel zijn te verdienen met het eindklassement. Als je daar goed zit, zit je vaak in de etappes ook goed. Toch wil je liever ook in de sprintetappes punten pakken en dan kun je het best op renners inzetten die ook op andere vlakken punten kunnen scoren. Wat dat betreft is Mike Teunissen een goede keuze. Omdat Wout van Aert, Olav Kooij, Christophe Laporte en David Dekker niet meegaan naar Spanje, kan de Limburger zijn kans gaan in de sprints. Dat hij ritten in een sprint kan winnen in een grote ronde, bewees hij in de Tour de France van 2019. Een investering in een topsprinter als Tim Merlier (zeventien punten) raden we met klem af: te duur voor weinig kansen. Teunissen kan ook punten pakken via het ploegenklassement.

8. Ruben Guerreiro – 4 punten

In WielerFlits Ploegleider is het van belang om zo goed als het gaat de klassementswinnaars in de ploeg te hebben. Misschien is de strijd om de bergtrui wel de meest lastige om daarvan te voorspellen. Een van de renners die daar eigenlijk wel altijd voor probeert te gaan, is Ruben Guerreiro. De 28-jarige Portugees breekt dit seizoen eindelijk door en kan teren op zijn klimvermogen en explosiviteit. In de Tour de France wilde hij aanvankelijk voor de bergtrui gaan, maar door een val in Denemarken kwam er een vroegtijdig einde aan die jacht. Nu kan hij dat opnieuw proberen. In de Vuelta a Burgos (zesde) toonde hij hoogvorm.

9. Gino Mäder – 6 punten

Vorig jaar waren Jack Haig en Gino Mäder met respectievelijk een derde en vijfde plek in het eindklassement de revelaties van de Vuelta. De Zwitser werd door een zeer sterke slotweek vijfde in het eindklassement en nam zo en passant de witte trui voor zijn rekening door Egan Arley Bernal eruit te rijden. De Zwitserse klimmer bevestigde dit jaar met een tweede plek in de Ronde van Romandië, maar sinds juni werd hij achtervolgt door het coronaspook. In de Ronde van Spanje aast hij op revanche. Als hij weer top-10 kan rijden en het jongerenklassement pakt, is Mäder prijs-kwaliteit echt een renner die niet mag ontbreken.

10. Ethan Hayter – 9 punten

Tijdens de komende Vuelta a España zijn er best een aantal ritten die eigenlijk te zwaar zijn voor de pure sprinters, maar goed te doen zijn voor de sterke snelle mannen. Dan mag Ethan Hayter niet ontbreken in jouw team. De jonge Brit van INEOS breekt dit jaar definitief door op het hoogste niveau en in deze Vuelta debuteert hij in een grote ronde. Hayter is een zeer sterke allrounder met een goed eindschot. Daarnaast kan hij ook in een tijdrit wedijveren met de besten en op goede dagen klimt hij ook heel sterk. Onlangs won hij nog de Ronde van Polen, maar in deze Vuelta is hij een van de kandidaten voor de puntentrui.