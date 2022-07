Goos Bies wint gele trui in WielerFlits Ploegleider: “Het maakt het volgen van de Tour veel leuker”

Interview

Sinds dit jaar is WielerFlits een samenwerking aangegaan met Ploegleider, waardoor we nu ons eigen managementspel tijdens de grote rondes hebben: WielerFlits Ploegleider. Nadat Mas Boom eerder dit jaar het spel rondom de Giro d’Italia wist te winnen, voegt Goos Bies (54) uit Leeuwarden zich nu bij hem. “Het was nog even puzzelen voor de tijdrit en de slotetappe, maar gelukkig had ik genoeg punten om te winnen”, vertelt hij aan WielerFlits.

Goos is een collega-journalist bij de Leeuwarder Courant, waar hij de Wadden in zijn portefeuille heeft. In het verleden werkte hij ook voor andere titels bij Mediahuis Noord (zoals de vroegere NDC Mediagroep nu heet). Zodoende was hij al lang bekend met het Ploegleider-spel, dat tot voor dit voorjaar werd uitgegeven door Dagblad van het Noorden. “Voorheen hadden we altijd een subleague met journalisten en politici, ‘Lieuwe ‘Het Beest’ Westra’ genaamd. Omrop Fryslân-verslaggever Andries Bakker hield dan op Twitter altijd een mini-Avondetappe bij. Toen dat stopte, hebben we met het Friesch Dagblad eentje opgericht, Gazzetta Frisia. Ik heb daar een tijd terug zelfs een wisselbeker voor beschikbaar gesteld.”

De Leeuwarder was als kind al verknocht aan het wielrennen, dankzij Radio Tour de France. Tijdens vakanties wildkamperen in Zweden, stond dat altijd op, terwijl hij met zijn vader aan het vissen was. Goos speelt al sinds de beginjaren het Ploegleider-spel (dat net voor de eeuwwisseling ontstond). “Het maakt de Tour nog leuker!”, steekt hij van wal. “Ik speel meerdere spellen, maar Ploegleider is wel de leukste. Je moet bij ieder spel goed kijken wat de spelregels zijn, want dat maakt het verschil. Het leukste van het spelletje is altijd het gepuzzel voorafgaand aan de koers. Bij Ploegleider moet je ervoor zorgen dat je de renners in je team hebt die de truien kunnen dragen en winnen. Daar krijg je veel punten voor.”

De winnende tactiek

Voor zijn winnende tactiek had hij meteen twee zekerheidjes: Wout van Aert en Tadej Pogačar. “Ik vond de Belg wel veel te goedkoop. Die had twintig punten moeten zijn”, meent Goos. “Maar dat is wel hoe het spel werkt: je moet goed naar prijs-kwaliteit kijken. Jonas Vingegaard wilde ik ook graag hebben; die had ik vorig jaar ook in mijn team. Toen was hij slechts drie punten waard. Nu vond ik hem in het Critérium du Dauphiné een betere indruk maken dan Primož Roglič en de Deen was goedkoper. Dus koos ik voor Vingegaard. In de Ronde van Zwitserland liet Geraint Thomas dan weer een goede indruk achter, dus die vier vormden samen mijn kern. En ik ben een enorm fan van Thibaut Pinot, die ging ook mee.”

De Fransman was slechts zes punten waard en had aangekondigd voor de bergtrui te gaan. Met Ruben Guerreiro koos Goos nog een tweede kanshebber voor de bolletjestrui. “Pinots voordeel was dat je hem de eerste week tijdens de sprintritten op de bank kon houden. Daarna had ik wat geluk, omdat je dan combinaties moet maken. Ben O’Connor-Neilson Powless, Romain Bardet-Louis Meintjes en David Gaudu-Peter Sagan waren als koppeltje allemaal achttien punten waard. De doorslag gaf dat ik toch Sagan erin wilde, omdat hij altijd meesprint en kans maakt op groen. Hoewel ik echt iemand van Intermarché-Wanty-Gobert wilde selecteren, kreeg ik Gaudu. Meestal vind ik hem net iets te duur.”

Toch was Goos er blij mee, want hij is een groot fan van Groupama-FDJ. “Uiteindelijk gaf Gaudu ook nog eens de doorslag voor mijn zege”, lacht de journalist. “Wat ook vooral meespeelt: renners niet meepakken. Denk aan Mathieu van der Poel. Die vond ik voor veertien punten veel te duur. Er waren relatief veel tussenetappes waar kon scoren, maar in de sprints zou hij niet meedoen. Bij Ploegleider moet je vooral zorgen dat je mensen hebt die hoog in het eindklassement kunnen komen, vanwege enorm veel bonuspunten. De groenetruidrager móet je eigenlijk altijd hebben. Sagan was daar altijd een zekerheidje voor, nu was dat Van Aert. Alle andere topsprinters leveren vaak minder op dan klassementsrenners”, legt hij uit.

Een goede voorbereiding is het halve werk

“Ik koos ook bewust niet voor veel sprinters, omdat daar niet veel kansen voor waren. Ik lees WielerFlits altijd goed”, knipoogt Goos. “Een sprinter die drie keer als zevende eindigt, pakt meer punten dan iemand die één keer wint en twee keer laat lopen. En die spurters zijn vaak veel goedkoper, waardoor je andere punten weer kunt inzetten voor klassementsrenners. De voorbereiding maakt het juist leuk, dat is eigenlijk het hele spel. Als je al zolang meedoet en het zo serieus neemt zoals ik dat doe, dat is het wel heel leuk om het spel eens te winnen. Nu richt ik me alweer op de Vuelta. Of ik ook tips heb? Nou.. Adel verplicht, dan”, lacht hij. “Ik ben een groot fan van Richard Carapaz en ik ga ook maar eens Wilco Kelderman nemen.”

Spartametje, het winnende team (2645 punten) van Goos Bies

Basis

Jonas Vingegaard (waarde van 14 budgetpunten)

Tadej Pogačar (20)

Garaint Thomas (15)

Wout van Aert (14)

David Gaudu (11)

Thibaut Pinot (6)

Danny van Poppel (3)

Peter Sagan (7)

Reserves

Luca Mozzato (1)

Mattia Cattaneo (1)

Matteo Jorgenson (2)

Stefan Bissegger (2)

Ruben Geurreiro (4)

Totaal aantal budgetpunten: 100

