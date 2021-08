Vuelta 2021: Voorbeschouwing openingstijdrit met start en finish in Burgos

De Vuelta a España 2021 begint zaterdag met een tijdrit met start en finish in Burgos, hoofdstad van de gelijknamige provincie. In een tijdrit over zeven kilometer zullen de verschillen nog niet al te hoog oplopen. En toch is het een eerste test voor de favorieten voor de eindzege. En wie mag de eerste leiderstrui aantrekken? We wikken en wegen de kansen van de deelnemers!

Parcours

De Vuelta van dit jaar begint dus niet met een vlakke sprintersrit, ploegentijdrit of verraderlijke heuveletappe, maar met een korte tijdrit door de straten van Burgos. De renners verzamelen zich pal voor de beroemde kathedraal van Burgos, het pronkstuk van de stad, om vervolgens één voor één te vertrekken vanuit de kathedraal zelf. U leest het goed, het startpodium staat op een niet-alledaagse plek. Dit is allemaal ter viering van het achthonderdjarige bestaan van La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María.

De route kronkelt vervolgens door de veelal smalle straten van Burgos, in noordwestelijke richting, op weg naar het kasteel van Burgos. Om dit fraaie gedeelte van de stad te bereiken, moeten de deelnemers zich eerst door enkele haakse bochten wurmen. Op dit soort momenten is explosiviteit geen overbodige luxe. Zeker omdat de eerste kilometers van de tijdrit over glooiende wegen voeren. Wie met papperige benen aan de start staat, zal dat meteen voelen van bij het begin, op het ongecategoriseerde klimmetje van 5%.

Na dit korte klimmetje van goed duizend meter volgt een korte afdaling richting de voet van de klim naar het kasteel van Burgos. Deze kuitenbijter (1 km aan ongeveer 7%) kennen we vooral als jaarlijks terugkerende scherprechter in de Ronde van Burgos, een van de belangrijkste voorbereidingskoersen in aanloop naar de Vuelta a España. Ook dit jaar lag er weer een aankomst op de Alto del Castillo en met Edward Planckaert zagen we een Belg zegevieren. De renner van Alpecin-Fenix staat ook zaterdag aan de start van de tijdrit.

De Alto del Castillo bestaat eigenlijk uit verschillende trapjes en wordt halverwege ruw onderbroken door een tweehonderd meter lange passage over Spaanse keitjes. Op de top van deze klim zal de stopwatch worden ingedrukt en krijgen de renners hun tussentijden door, waarna de weg naar beneden wordt ingezet richting het centrum van Burgos. Na een korte en snelle afdaling van ruim een kilometer volgen nog drie biljartvlakke kilometers. Hier is het zaak om een paar tandjes groter te schakelen, op weg naar een, al dan niet goede, eindtijd.

Via de Avenue Reyes Catolicos gaat het naar de rode vod van de laatste kilometer. In de ultieme finale trekken de coureurs zich via meerdere bochten nog een laatste keer op richting het plein van Santa Maria, waar de finishstreep is gelegen, nu pal vóór de kathedraal van de stad. Als de laatste renner binnenkomt, is het tijd om de balans op te maken en de winnaars en verliezers aan te wijzen.

De tijdrit is overigens kort genoeg om een proloog genoemd te worden, al kiest de organisatie er bewust voor om het geen proloog te noemen. Het is ‘gewoon’ een etappe en dus een openingstijdrit. We volgen in dit geval organisator Unipublic om zo verwarring te voorkomen.

Start: 17.19 uur (eerste renner)

Finish: 20.30 uur (laatste renner)

Afstand: 7,1 kilometer

Favorieten

Aan het begin van een grote ronde beginnen alle renners op nul en velen zullen ongetwijfeld dromen van winst in de eerste tijdrit. Toch is het rijden van een korte tijdrit een vak apart en zijn er maar weinig specialisten in dit onderdeel. De grootste favoriet is misschien wel de man die al twee keer de Vuelta wist te winnen en dit jaar opgaat voor een derde opeenvolgende eindzege. We hebben het dan natuurlijk over Primož Roglič, de onbetwiste kopman van Jumbo-Visma als het gaat om de eindzege.

De Sloveen heeft al een turbulent seizoen achter de rug. Er waren sportieve hoogtepunten, denk aan de eindzege in de Ronde van het Baskenland en zijn Olympische tijdrittitel, maar Roglič lag ook vaker dan hem lief was tegen de grond en moest vroegtijdig opgeven in de Tour de France. Dat was een flinke mentale tik voor de klimmer, maar de renner van Jumbo-Visma kwam zoals wel vaker weer sterker terug en wist op de Spelen in Tokio op soevereine wijze naar het goud in de individuele tijdrit te rijden.

In Japan stond er geen maat op Roglič, die nog maar eens liet zien dat hij ontzettend hard met de tijdritfiets kan rijden. Dat zal hij ook zaterdag moeten doen, aangezien de stoïcijnse ronderenner al meteen een eerste tik kan uitdelen aan zijn concurrenten. Een goede Roglič kan ook een tijdrit van zeven kilometer winnen, daar bestaat geen twijfel over, zeker omdat de eerste kilometers loodzwaar zijn en daarmee spek naar de bek van de topfavoriet voor de eindzege. Begint Roglič met een (sportieve) knal aan zijn Ronde van Spanje?

Roglič zal het zaterdag echter wel moeten opnemen tegen een landgenoot, en het is dit keer eens niet zijn jongere collega Tadej Pogačar, maar de ervaren Jan Tratnik van Bahrain Victorious. De 31-jarige renner is een bewezen specialist tegen de klok en heeft ook een vrij aardige punch in de benen, wat zeker van pas komt in het eerste deel van de chrono. Tratnik versloeg dit jaar al Pogačar op het Sloveens kampioenschap tijdrijden en maakte ook indruk in de Giro d’Italia en de Olympische Spelen van Tokio, weliswaar in een dienende rol.

Tratnik zal ongetwijfeld respect hebben voor zijn landgenoot Roglič, maar hoeft zeker niet bang te zijn voor de renner van Jumbo-Visma. In het verleden wist hij namelijk al een keer een korte tijdrit in zijn voordeel te beslechten. We moeten dan wel twee jaar terug in de tijd, in de Ronde van Romandië, na een 3,87 kilometer lange tijdrit in de straten van Neuchâtel. Tratnik bleek die dag welgeteld één seconde sneller dan Roglič, die enkele dagen later wel met verve het eindklassement naar zich toe wist te trekken. Krijgen we zaterdag weer een Sloveens duel om de dagzege?

Een andere renner om zaterdag in de gaten te houden is Michael Matthews. De rappe Australiër van Team BikeExchange wist in het verleden al vaker goede prologen af te werken. Zo won hij enkele jaren geleden zelfs de inleidende tijdrit van Parijs-Nice, voor gerenommeerde tijdrittoppers als Tom Dumoulin, Patrick Bevin en Geraint Thomas. In de voorbije Tour de France greep Matthews een paar keer nét naast een ritzege, is het in de Vuelta al meteen raak? Let ook op zijn ploeggenoten Damien Howson en Luka Mezgec.

Voor Tom Pidcock heeft de komende Vuelta wat weg van een grote ontdekkingstocht. De 22-jarige Britse alleskunner, die ongetwijfeld nog in een roes zal verkeren na het behalen van olympisch goud op de mountainbike, maakt zich op voor de eerste grote ronde uit zijn carrière. Zijn werkgever INEOS Grenadiers zal Pidcock niet met onnodig veel druk willen opzadelen, maar wat goed is komt snel, en dit geldt zeker voor de man uit Yorkshire. Pidcock was dit jaar als neoprof namelijk al een van de revelaties van het voorjaar.

De Brit won met verve de Brabantse Pijl door in een sprint met drie overtuigend af te rekenen met Wout van Aert en in de Amstel Gold Race moest er een fotofinish aan te pas komen om het verschil tussen de uiteindelijke winnaar Van Aert en Pidcock aan te wijzen. Na een succesvol uitstapje naar de mountainbike, staat nu alles weer in het teken van de weg, de Vuelta en later de wereldkampioenschappen in het Belgische Leuven. De vraag is hoe ver Pidcock al kan komen in zijn eerste wedstrijd over drie weken.

Of hij een gooi mag doen naar een goede eindklassering is maar de vraag, aangezien INEOS Grenadiers allereerst rekent op Girowinnaar Egan Bernal, Richard Carapaz en Adam Yates. Maar we schrijven Pidcock wel op voor de eerste tijdrit, aangezien de Brit in zijn juniorenperiode liet zien ook uitstekend te kunnen tijdrijden. Bovendien is de tijdrit in Burgos écht op het lijf van Pidcock geschreven. Met zijn crosstechniek is hij in het voordeel op het smalle parcours en hij kan verder zijn explosiviteit uitspelen op de klimmetjes.

Pidcock staat al enkele jaren te boek als een fenomeen, maar ook Trek-Segafredo heeft een absoluut toptalent in huis. De Amerikaanse formatie geeft in de Vuelta de ruimte aan raspaard Quinn Simmons om zijn debuut in een grote ronde te maken. De nog altijd maar twintigjarige Amerikaan was in zijn tijd als junior veel te goed voor de concurrentie, ook in het tijdrijden, maar heeft ook al mooie dingen laten zien tussen de grote jongens. We herinneren ons nog allemaal wel zijn optreden in Strade Bianche van begin dit jaar.

Maar Simmons heeft inmiddels ook de eerste twee profoverwinningen achter zijn naam staan. In de Tour de Wallonie won hij de zwaarste etappe en was hij de beste in het eindklassement. Akkoord, het is wellicht geen serieuze graadmeter voor de Ronde van Spanje, maar anno 2021 maken de jongeren de dienst uit in het peloton. We gaan er dan ook vanuit dat Simmons zaterdag een gooi moet kunnen doen naar de ritzege. Of is de man met de opvallende rosse baard nog een beetje te groen achter de oren?

Voor de tijdrit in Burgos moeten we kijken naar renners die een goede tijdrit in de benen hebben, maar ook over de nodige explosiviteit beschikken. Een pure diesel zal namelijk te veel tijd verliezen op de twee klimmetjes. Alex Aranburu is een renner die past binnen het geschetste profiel. De explosieve Bask kan als geen ander een heuveltje opknallen en werd dit jaar al negende in de openingstijdrit van de Ronde van het Baskenland. Kan hij dit weekend boven zichzelf uitstijgen en meedoen voor de eerste leiderstrui?

Ook Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) is een renner om in de gaten te houden. Voor de veelzijdige Duitser wordt het zijn eerste Vuelta-deelname en hij zal maar wat graag willen beginnen met een knal. Dat Schachmann goed met een tijdritfiets overweg kan, hebben we in het verleden al meermaals gezien, en verder moet het lastige parcours hem ook goed liggen. Ook de rappe Matteo Trentin (UAE Emirates) rekenen we tot het kransje kanshebbers, gezien zijn punch en hardrijderscapaciteiten.

Vanuit Nederlands oogpunt is het uitkijken naar de prestatie van Dylan van Baarle. De allrounder van INEOS Grenadiers zal deze Vuelta voornamelijk weer in dienst rijden van de (vele) kopmannen, maar de rit van zaterdag is misschien wel een uitgelezen kans voor Van Baarle om eens voor eigen succes te gaan. Van Baarle heeft al voldoende bewezen als tijdrijder. In 2016 werd hij al eens vijfde in de inleidende Vuelta-tijdrit in Málaga. Dat smaakt naar meer. Is zaterdag 14 augustus de dag van Dylan van Baarle?

Een andere ster gaat, misschien enigszins verrassend, naar Sep Vanmarcke. De Belg staat niet meteen te boek als een echte tijdritspecialist, maar wist in het verleden al goede uitslagen neer te zetten tegen de klok. En misschien nog wel belangrijker: Vanmarcke is de laatste weken uitstekend op dreef. De renner van Israel Start-Up Nation werd knap tweede in de nieuwbakken rittenkoers Settimana Ciclistica Italiana en maakte in de Ronde van Burgos echt indruk bergop. Resulteert dit zaterdag in iets moois in Burgos?

Er staan ook meerdere outsiders aan de start. Denk aan rappe mannen met de nodige inhoud: Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Florian Sénéchal (Deceuninck-Quick-Step), Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Ryan Gibbons (UAE Emirates), Magnus Cort (EF Education-Nippo) en Florian Vermeersch van Lotto Soudal. Het is ook uitkijken naar erkende hardrijders als Mads Würtz Schmidt (Israel Start-Up Nation), Rui Oliveira (UAE Emirates), Josef Černý en Zdeněk Štybar (Deceuninck-Quick-Step) en Nelson Oliveira namens Movistar.

Nederland heeft met Van Baarle een serieuze kanshebber op dagwinst, de Belgen zullen dan weer reikhalzend uitkijken naar onder meer Stan Dewulf (AG2R Citroën), Frederik Frison (Lotto Soudal) en Nathan Van Hooydonck, een gewaardeerde kracht bij Jumbo-Visma. Ook de namen van Dewulfs ploegmakker Damien Touzé, Chad Haga (Team DSM), Tobias Ludvigsson (Groupama-FDJ), Ion Izagirre, zijn oudere broer Gorka Izagirre, Luis Léon Sánchez en Omar Fraile (allen Astana-Premier Tech) laten we hier de revue passeren.

En wat mogen we verwachten van klassementsrenners als Egan Bernal, Richard Carapaz, Aleksandr Vlasov, Hugh Carthy, Mikel Landa, Felix Großschartner en Romain Bardet?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Jan Tratnik, Tom Pidcock

** Michael Matthews, Maximilian Schachmann, Quinn Simmons

* Sep Vanmarcke, Alex Aranburu, Dylan van Baarle, Matteo Trentin

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het belooft zaterdag heet, zelfs bloedheet te worden in Burgos en omgeving. Overdag kruipt de gemiddelde temperatuur richting de 35 graden Celsius. Het blijft verder droog en gelukkig voor de renners zal de wind gedurende dag wat meer aanwakkeren, wat kan zorgen voor een verkwikkend briesje. Een ding is zeker: het is zweten geblazen in Burgos!

De tijdrit van de Vuelta a España is vanaf het begin live te volgen via Eurosport 1 en de online-kanalen van Eurosport. Ook Sporza brengt de laatste grote ronde van het seizoen dit jaar weer in de huiskamers. De live-uitzending op televisie begint om 18.50 uur op Canvas. De NOS komt in de weekenden met een livestream op de website, zo ook zaterdag. WielerFlits komt zaterdag uiteraard ook met een eigen liveblog!