Vuelta 2021: Starttijden openingstijdrit met start en finish in Burgos

Overzicht

De 76ste editie van de Vuelta a España begint zaterdag in Burgos met een openingstijdrit van goed zeven kilometer. De Spanjaard Pelayo Sanchez van Burgos-BH is om 17.44 uur de eerste renner die van het startpodium rolt. De laatste coureur, titelverdediger Primož Roglič, is om 20.47 uur aan de beurt.

De renners vertrekken telkens met een interval van één minuut. In de lijsten hieronder hebben we de belangrijkste starttijden op een rij gezet.

Starttijden Nederlanders

17.46 uur – Wesley Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert)

17.54 uur – Bert-Jan Lindeman (Qhubeka NextHash)

18.03 uur – Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick-Step)

18.06 uur – Lennard Hofstede (Jumbo-Visma)

18.14 uur – Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

18.28 uur – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

18.29 uur – Koen Bouwman (Jumbo-Visma)

18.52 uur – Robert Gesink (Jumbo-Visma)

19.24 uur – Martijn Tusveld (Team DSM)

19.33 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

19.38 uur – Sam Oomen (Jumbo-Visma)

19.47 uur – Thymen Arensman (Team DSM)

20.02 uur – Jetse Bol (Burgos-BH)

20.24 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

Starttijden Belgen

17.48 uur – Sylvain Moniquet (Lotto Soudal)

18.08 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

18.11 uur – Steff Cras (Lotto Soudal)

18.12 uur – Stan Dewulf (AG2R Citroën)

18.26 uur – Bert Van Lerberghe (Deceuninck-Quick-Step)

18.31 uur – Edward Planckaert (Alpecin-Fenix)

18.32 uur – Kévin Van Melsen (Intermarché-Wanty-Gobert)

18.34 uur – Maxim Van Gils (Lotto Soudal)

18.40 uur – Sander Armée (Qhubeka NextHash)

18.44 uur – Jens Keukeleire (EF Education-Nippo)

18.57 uur – Harm Vanhoucke (Lotto Soudal)

19.09 uur – Jordi Meeus (BORA-hansgrohe)

19.15 uur – Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma)

19.58 uur – Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick-Step)

20.03 uur – Floris De Tier (Alpecin-Fenix)

20.06 uur – Frederik Frison (Lotto Soudal)

20.12 uur – Dimitri Claeys (Qhubeka NextHash)

20.13 uur – Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation)

20.15 uur – Piet Allegaert (Cofidis)

20.29 uur – Florian Vermeersch (Lotto Soudal)

Starttijden favorieten voor de dagzege (volgens onze voorbeschouwing)

18.25 uur – Matteo Trentin (UAE Emirates)

18.28 uur – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

19.05 uur – Alex Aranburu (Astana-Premier Tech)

20.00 uur – Tom Pidcock (INEOS Grenadiers)

20.08 uur – Michael Matthews (Team BikeExchange)

20.13 uur – Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation)

20.18 uur – Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe)

20.34 uur – Quinn Simmons (Trek-Segafredo)

20.42 uur – Jan Tratnik (Bahrain Victorious)

20.47 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

Starttijden favorieten voor de eindzege (volgens onze voorbeschouwing)

18.05 uur – Adam Yates (INEOS Grenadiers)

18.24 uur – Mikel Landa (Bahrain Victorious)

19.25 uur – Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

20.23 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

20.33 uur – Romain Bardet (Team DSM)

20.37 uur – Aleksandr Vlasov (Astana-Premier Tech)

20.39 uur – Hugh Carthy (EF Education-Nippo)

20.45 uur – Enric Mas (Deceuninck-Quick-Step)

20.46 uur – Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

20.47 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)