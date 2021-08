Pidcock daags voor debuut in grote ronde: “Ik heb geen verwachtingen”

Nog één nachtje slapen en dan maakt Tom Pidcock zijn debuut in een grote ronde. De 22-jarige Brit van INEOS Grenadiers maakt deel uit van een waar sterrenensemble en blaast dan ook niet te hoog van de toren. “Ik heb geen verwachtingen of doelen”, vertelde hij voor de start van de ronde aan de verzamelde pers.

Pidcock hoopt in zijn eerste drieweekse ronde vooral veel te leren van ploeggenoten als Egan Bernal, Richard Carapaz en Adam Yates. “Ik bekijk het dag per dag. Ik ga proberen om de kopmannen zo veel mogelijk bij te staan. Dat is ook heel erg fijn om te doen. Egan Bernal wist bijvoorbeeld al twee grote rondes te winnen. Van hem kan ik zo ontzettend veel leren.”

De Britse alleskunner lijkt op voorhand een van de favorieten om de openingstijdrit in Burgos te winnen, maar Pidcock verwacht niet meteen te vliegen. “Ik heb mijn Olympische titel in het mountainbiken goed gevierd en er zijn dan ook geen verwachtingen. Ik zal waarschijnlijk niet al te goed voor de dag komen in de eerste week. Ik ben hier gewoon om ervaring op te doen en mee te rijden.”

En toch houdt Pidcock een slag om de arm. “Het kan in de sport ook snel veranderen. Misschien voel ik me op een gegeven moment wel goed en heb ik ook de motivatie om ervoor te gaan. We werken echter niet met een plan. Ik beschik op dit moment over de conditie om een grote ronde uit te rijden, maar ben mentaal en fysiek zeker niet in topvorm.”

Geen Tour in 2022

Pidcock hoopt in de toekomst mee te doen om de eindzege in grote rondes, maar wacht nog even met de transitie van klassiekerspecialist naar rondererenner. De Brit wil zich eerst nog uitleven in de grootste eendaagse wedstrijden en zal ook volgend jaar niet aan de start staan van de Tour. “Of ik de Tour in 2022 al ga rijden? Nee, zeker niet. Misschien in 2023, maar ook dat is nog niet zeker.”

“Ik ga eerst nog voor de klassiekers. Op termijn kan ik die transitie maken, maar dat vraagt tijd. Er is nu echter nog geen haast om de stap te zetten.” Pidcock richt zich na de Ronde van Spanje volop op het WK wielrennen in België.