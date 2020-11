Vuelta 2020: Voorbeschouwing op de individuele tijdrit naar Mirador de Ézaro

Maandag kunnen de renners even bijkomen van een hectische tweede week, maar dinsdag moeten de klassementsrenners weer vol aan de bak. Richard Carapaz mag als leider beginnen aan de individuele tijdrit naar Mirador de Ézaro, maar moet wel ene Primož Roglič van zich afhouden. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

In de eerste twee weken van de Vuelta is er voornamelijk geklommen en af en toe gesprint, maar dinsdag is het tijd voor de eerste en meteen ook enige (individuele) tijdrit van de ronde. Het is voor de klassementsrenners nog maar eens een cruciale dag. Voor de klimmers is het zaak om het verlies beperkt te houden en de opgebouwde voorsprong niet in een keer weg te gooien, voor de betere tijdrijders is het van belang om tijd goed te maken.

De organisatie heeft een opvallend traject uitgetekend in het uiterste noordwesten van Spanje, in de provincie A Coruña en regio Galicië, tussen Muros en Mirador de Ézaro. Het lijkt op het eerste gezicht een tijdrit voor de echte specialisten, aangezien de vlakke wegen worden opgezocht langs de Galicische kust. De organisatie heeft na dertig vlakke kilometers echter nog een onaangename verrassing in petto met een loeisteile slotklim van bijna twee kilometer.

Maar eerst verzamelen de renners zich in Muros (what’s in a name) om van het startpodium te rollen en aan de individuele tijdrit te beginnen. Het pittoreske vissersdorpje van net geen 10.000 inwoners is, als we de organisatie mogen geloven, een van de verborgen pareltjes in de regio Galicië. De lokale inwoners hechten veel belang aan het behouden van de lokale en traditionele cultuur en Muros is dan ook een populaire tussenstop voor toeristen.

Maar genoeg over startplaats Muros, voor aankomende dinsdag is het vooral de plek waar de renners beginnen aan hun tijdrit. Het parcours trekt eerst in zuidwestelijke richting door Louro en Lariño, met in het begin al twee scherpe bochten en vervolgens nog enkele flauwe doordraaiers. Na een passage door Lira komen de renners bij het eerste tussenpunt na twaalf kilometer, waar we dus al een eerste indicatie zullen krijgen van de onderlinge verhoudingen.

Vervolgens voert het traject door verschillende bescheiden Spaanse kustplaatsjes, over rechte wegen met twee bochten (net na Valdebois en Caldebarcos) waar de renners even in de ankers moeten. Toch is het een parcours voor de pure tijdritspecialisten die niet bang zijn om op de grote plaat richting de finish te stoempen. Vlak na het buitenrijden van Panches, met nog 9,2 kilometer te gaan, is er weer een moment om de tussentijden te klokken.

Na het tweede meetpunt blijven de renners nog even over vlakke wegen koersen, maar in de aanloop naar de slotklim wordt het allemaal wat technischer en volgen er een paar flauwe en ietwat scherpere bochten. Op 1,8 kilometer van de streep draaien de renners vervolgens de Mirador de Ézaro op, een werkelijk waar verschrikkelijk steile slotklim met stijgingspercentages die uitslaan boven de 20%.

De Mirador de Ézaro is dus net geen twee kilometer lang aan een hallucinant stijgingspercentage van 14,8%. Dit is slechts een gemiddelde, want in de eerste kilometer van de klim piekt het wegdek zelfs even aan 28%, als de renners over een soort betonbaan met geulen worden gestuurd. Een beetje vergelijkbaar met wat de renners krijgen voorgeschoteld op de Alto de Los Machucos. Het duurt niet lang maar coureurs die hier nog nooit naar boven zijn gereden, zullen toch even schrikken.

De Mirador de Ézaro blijft ook in zijn laatste kilometer (gemiddeld 14,5%) het uiterste van de renners vragen. De grote vraag is hoeveel tijd de pure tijdritspecialisten zullen verliezen op deze steile slotmuur. En hoeveel tijd de vlieggewichten nog kunnen pakken in de laatste twee kilometer? De Vuelta a España finishte al twee keer op de Mirador de Ézaro, maar dan wel na een gewone rit-in-lijn.

In 2012 beschikte steilemurenspecialist Joaquim Rodríguez over de beste punch. De rodetruidrager versloeg die dag zijn grote rivalen Alberto Contador en Alejandro Valverde. Vier jaar later wist vroege vluchter Alexandre Geniez uit de greep te blijven van de meest explosieve klimmers. Op de top van de Mirador de Ézaro kunnen de volgers van de Vuelta op de uitkijkpost overigens nog genieten van het adembenemende uitzicht.

Favorieten

Een dag na de rustdag zal het algemeen klassement nog maar eens op de schop gaan. Voor de favorieten voor de eindzege is het zaak om een uitermate goede tijdrit af te werken, om zo een goede uitgangspositie te verwerven voor de laatste pittige etappes in het noorden van Spanje. Richard Carapaz, Hugh Carthy en Daniel Martin moeten de schade beperken, voor Primož Roglič is het van belang om toe te slaan aan de Galicische kust.

Algemeen klassement na twaalf etappes 1. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) in 48u29m27s

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma) op 10s

3. Hugh Carthy (EF Pro Cycling) op 32s

4. Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) op 35s

5. Enric Mas (Movistar) op 1m50s

6. Wout Poels (Bahrain McLaren) op 5m13s

7. Felix Großschartner (BORA-hansgrohe) op 5m30s

8. Alejandro Valverde (Movistar) op 6m22s

9. Aleksandr Vlasov (Astana) op 6m41s

10. Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) op 6m42s

Met vier renners binnen de minuut belooft het een razendinteressante slotweek te worden van de Ronde van Spanje. Ook de nummer vijf in het klassement, Enric Mas, is nog niet helemaal uitgeschakeld voor de eindzege. De kopman van Movistar staat weliswaar op goed twee minuten van leider Carapaz, maar heeft een goede tijdrit in de benen en kan dinsdag wellicht wat dichterbij sluipen en zo nog een rol van betekenis spelen in de laatste etappes.

We kijken in deze voorbeschouwing ook naar de favorieten voor de dagzege, maar de nummer twee in de stand is ook meteen de grote favoriet om de tijdrit te winnen. We hebben het natuurlijk over Primož Roglič, die zondag de rode leiderstrui moest inleveren op de top van de Alto de l’Angliru maar dinsdag het kleinood weer kan heroveren. De Sloveen van Jumbo-Visma is in dit veld de beste tijdrijder en heeft wat om voor te rijden.

Roglič reed dit jaar twee tijdritten en werd tweemaal geklopt door zijn jongere landgenoot Tadej Pogačar, maar de Tourwinnaar doet niet mee aan deze Vuelta en kan het feestje dus niet verstoren. De grote vraag is hoeveel tijd Roglič kan pakken op directe concurrenten Carapaz, Carthy en Martin. Een halve minuut? Een minuut? Misschien wel twee minuten? Een ding is zeker: hij zal toch zoveel mogelijk tijd willen pakken om met een gerust gemoed aan de laatste bergrit te beginnen.

De Vuelta-winnaar van 2019 beschikt op het vlakke over een grote motor, zeker als we het vergelijken met rivalen Carapaz, Carthy en Martin, en de slotklim naar Mirador de Ézaro moet hem als gegoten liggen. Slaat hij een dubbelslag op de verschrikkelijke steile slotmuur?

Zijn grootste concurrent voor de ritzege is misschien wel Rémi Cavagna. De Franse hardrijder van Deceuninck-Quick-Step heeft zich in korte tijd ontpopt tot een begenadigd tijdrijder. In augustus veroverde hij de nationale tijdrittitel en op het Europees kampioenschap tijdrijden in eigen land veroverde hij een zilveren medaille. En ook op de wereldkampioenschappen in Imola liet hij zich van zijn beste kant zien met een zevende plek.

Cavagna moet met zijn enorme motor over de vlakke kustwegen van Galicië kunnen razen, om vervolgens de schade te beperken op het steile onding genaamd Mirador de Ézaro. Vergeet niet dat Cavagna ook knap zesde werd in de (halve) klimtijdrit van de Tour de France met aankomst op La Planche des Belles Filles. Het toont aan dat de 25-jarige renner uit Clermont-Ferrand ook op een zwaarder parcours zijn mannetje kan staan.

Een andere favoriet voor de dagzege is de ervaren Portugees Nelson Oliveira. De renner van Movistar heeft in deze Vuelta al het nodige vuile werk moeten opknappen in dienst van zijn kopmannen en maakt bergop een goede indruk. Dat Oliveira een echte hardrijder is, dat weten we al langer. En het is ook geen geheim dat de 31-jarige renner zonder problemen een heuveltje kan verteren. Betekent dit dat Oliveira een van de topfavorieten is voor de ritzege? Wij denken van wel.

Ook Luis León Sánchez heeft al de nodige goede tijdritten afgewerkt in zijn carrière en de Murciaan is op zijn 36e nog altijd een zeer gedreven prof en gewaardeerde kracht binnen de Astana-formatie. Sánchez was afgelopen zondag nog in de aanval in de etappe naar de Alto de l’Angliru en werd pas op de laatste beklimming weer ingerekend. Dat belooft voor de tijdrit van dinsdag. Hoe ver kan de viervoudige tijdritkampioen van Spanje komen?

Een renner die niet zozeer opvalt in de Ronde van Spanje is Jasha Sütterlin, maar de Duitser van Team Sunweb kwam de laatste bergritten ruim op tijd binnen. In de rit naar de Angliru wist hij zijn wagonnetje lang aan te haken. Dinsdag is voor Sütterlin een van de spaarzame momenten om zich écht te laten zien in deze Vuelta. De 27-jarige renner, die woensdag zijn verjaardag viert, is van nature een tijdritspecialist en dus een gevaarlijke klant.

Voor Enric Mas is het van belang om een goede tijdrit te rijden en zo uitzicht te houden op het podium. De Spaanse drager van de witte jongerentrui heeft een goede tijdrit in de benen en kan misschien ook wel mikken op de ritzege, zeker nu er weinig tijdrittoppers aan het vertrek staan. Twee jaar geleden eindigde Mas nog als zesde in de individuele Vuelta-tijdrit naar Torrelavega, voor jongens als Nelson Oliveira, Kasper Asgreen en Victor Campenaerts.

Vanuit Spaans oogpunt is het ook uitkijken naar de prestaties van Ion Izagirre en David De la Cruz. Twee jongens die uitstekend kunnen tijdrijden, normaal gesproken tekort komen om de echte specialisten te bedreigen, maar bij gebrek aan tegenstand misschien wel kunnen verrassen. Izagirre won deze Vuelta al de etappe naar Formigal, De la Cruz staat dertiende in het algemeen klassement en kan misschien nog wat plekjes opschuiven.

Een ploeggenoot van De la Cruz, Ivo Oliveira, is ook een gevaarlijke patriot voor de tijdrit van dinsdag. De beloftevolle Portugees heeft zich al laten zien in deze Vuelta met enkele veelbelovende aanvallen en is de regerend Portugese kampioen tegen de klok. En dan hebben we ook nog mannen als Jannik Steimle, Gorka Izagirre, Dylan van Baarle, Anthony Roux, de onzichtbare Tejay van Garderen, Dorian Godon, Harry Tanfield, Will Barta en de beloftevolle Brent Van Moer.

Primož Roglič is de man met de beste tijdritpapieren, maar er is één renner in dit Vuelta-peloton die ook zijn sporen heeft verdiend tegen de klok. Chris Froome was in het verleden goed voor heel wat tijdritzeges, heeft een Olympische en WK-medaille op zak en was in 2016 en 2017 de beste in een Vuelta-tijdrit. De grote vraag is of Froome ooit nog kan terugkeren op dat niveau, maar toch geven we de Brit een sterretje voor de enige tijdrit in deze Ronde van Spanje.

Waarom? Omdat hij toch wel bijzonder goed voor de dag kwam in de etappe voor de rustdag. Froome wist in de etappe naar de gevreesde Angliru bijzonder lang stand te houden en wist op de Alto del Cordal nog een beperkte elitegroep op sleeptouw te nemen in dienst van Richard Carapaz. Froome begint beter en beter te koersen en de etappe van dinsdag is een volgende testcase richting 2021, als hij er weer echt moet staan als kopman.

Tot slot komen we nog bij enkele klassementsrenners die een goede tijdrit in de benen hebben. Wout Poels won in het verleden tijdritten in Parijs-Nice en de Ronde van Valencia en staat er na twee weken keurig voor in het klassement. Felix Großschartner zal ook tuk zijn op een goede prestatie, net als Marc Soler. Die laatste had een slechte dag in de rit naar de Angliru en zal uit zijn op sportieve revanche. En wat kan oude rot Alejandro Valverde?

Ook niet onbelangrijk: de organisatie van de Vuelta a España richt dinsdag een speciale wisselzone in tijdens de individuele tijdrit tussen Muros en Dumbría. Vlak voor de steile slotklim naar Mirador de Ézaro mogen renners wisselen van een tijdritfiets naar een gewone wegfiets. “Op het moment van de fietswissel is het toegestaan om de renner aan te duwen tussen de aangegeven markeringen op de weg”, zo staat te lezen in de reglementen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primož Roglič

*** Rémi Cavagna, Nelson Oliveira

** Enric Mas, Luis León Sánchez, Ion Izagirre

* Jasha Sütterlin, David De La Cruz, Chris Froome, Wout Poels

Weer en TV

In startplaats Muros heeft het de afgelopen dagen aardig geregend, maar dinsdag blijft het voor de renners gelukkig droog. De temperatuur loopt gedurende de middag op tot maximaal vijftien graden Celsius, de wind waait de hele dag matig vanuit het zuidwesten.

De individuele tijdrit is live te volgen via Sporza op Eén, Eurosport 1, Eurosport.nl en via een livestream op NOS.nl. Sporza begint om 14.35 uur met uitzenden en ook Eurosport is er al vroeg bij.

Vuelta 2020 – Etappe 13

Datum: dinsdag 3 november

Start: 13.47 uur (start eerste renner)

Tv-uitzending: 14.35 uur

Finish: rond 17.20 uur (finish laatste renner)