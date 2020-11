Vuelta 2020: Speciale wisselzone voor slotklim in tijdrit

De organisatie van de Vuelta a España richt dinsdag een speciale wisselzone in tijdens de individuele tijdrit tussen Muros en Dumbría. Vlak voor de steile slotklim naar Mirador de Ézaro mogen renners wisselen van een tijdritfiets naar een gewone wegfiets.

De eerste dertig kilometer van de tijdrit naar Mirador de Ézaro is vlak, maar de slotklim is 1,8 kilometer lang aan een gemiddeld stijgingspercentage van 14,8%. Parcoursbouwer Fernando Escartín gaf al aan dat het loont om van fiets te wisselen voor de muur.

Ook in het juryrapport wordt rekening gehouden met die optie. “Als een renner ervoor kiest om de tijdritfiets in te wisselen voor de Mirador de Ézaro, moet dat gebeuren in de wisselzone die voorzien wordt door de organisatie. De nieuwe fiets moet minstens een kwartier voor de renner passeert in de wisselzone zijn, zodat het materiaal gecontroleerd kan worden”, klinkt het.

“Op het moment van de fietswissel, is het toegestaan om de renner aan te duwen tussen de aangegeven markeringen op de weg”, meldt de organisatie. Vanaf 12.00 uur kunnen renners en teams hun fietsen al laten controleren of de fietswissel oefenen.

Ook in Bergen

Op het WK tijdrijden van 2017 in Bergen (Noorwegen) was ook een speciale wisselzone ingericht voor de slotklim. Onder meer Primož Roglič, nu een van de favorieten voor de ritzege, wisselde toen van fiets.

Lees ook: Starttijden tijdrit naar Mirador de Ézaro