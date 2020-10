Vuelta 2020: Tim Wellens voert Lotto Soudal aan

Dat Tim Wellens zou starten in de Vuelta a España, wisten we al even. Nu heeft Lotto Soudal de definitieve selectie bekendgemaakt voor de Spaanse ronde. De WorldTour-ploeg rekent op zeven Belgen en een Pool.

Wellens zal, twee dagen voor de start van de Ronde van Spanje in het Baskische Irún, ook nog deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen. Deze combinatie is mogelijk omdat de Belg toestemming heeft gekregen van de UCI om de verplichte bloedtest voor de Vuelta in België te laten uitvoeren.

Voor de 29-jarige Wellens is 2020 niet het beste seizoen uit zijn carrière, maar de rittenkaper en heuvelspecialist wil dit jaar absoluut nog een grote ronde rijden. “Om zo met een goed gevoel het seizoen af te sluiten”, aldus Wellens, die het gezelschap zal krijgen van Stan Dewulf, Kobe Goossens, Tomasz Marczynski, Rémy Mertz, Brent Van Moer, Tosh Van der Sande en Gerben Thijssen.

Voor Dewulf, Van Moer, Goossens en Thijssen is de Vuelta de eerste grote ronde uit hun nog prille carrière. Mertz reed al een keertje de Vuelta, Van der Sande en Marczynski kennen het klappen van de zweep. Mertz, Van der Sande en Marczynski moeten overigens vertrekken bij Lotto Soudal en kunnen zich in de Vuelta nog in de kijker rijden bij andere teams.

Selectie Lotto Soudal voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Stan Dewulf

Kobe Goossens

Tomasz Marczynski

Rémy Mertz

Brent Van Moer

Tosh Van der Sande

Gerben Thijssen

Tim Wellens