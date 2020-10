Tim Wellens combineert Ronde van Vlaanderen en Vuelta a Espana donderdag 8 oktober 2020 om 10:55

Goed en slecht nieuws voor Tim Wellens. De renner van Lotto Soudal kon gisteren niet met de besten mee in de Brabantse Pijl (49e), maar kreeg na afloop toch ook goed nieuws te horen.

Wellens zou graag de Ronde van Vlaanderen (zondag 18 oktober) en de Vuelta a Espana (start dinsdag 20 oktober) willen combineren. “Maar drie dagen voor een grote ronde moet een renner een bloedtest ondergaan. Omdat de Vuelta twee dagen na de Ronde van Vlaanderen start, moet ik die bloedtest dus in België doen”, legde Wellens gisteren uit in Het Nieuwsblad.

“De ploeg is nog aan het onderzoeken of dat mag. Als we toestemming krijgen, combineer ik beide koersen. Indien niet, kies ik voor de Vuelta. Ik wil absoluut een grote ronde rijden om met een goed gevoel het seizoen af te sluiten.”

Een keuze maken is niet nodig. De gewenste goedkeuring kreeg de 29-jarige renner gisteren. “Ik heb van de UCI de toestemming gekregen de verplichte bloedtest voor de Vuelta in België te laten uitvoeren”, zei hij opnieuw tegen Het Nieuwsblad. “Daardoor kan ik de Ronde van Vlaanderen combineren met de Ronde van Spanje, die de dinsdag nadien van start gaat in Baskenland.”