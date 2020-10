Vuelta 2020: Aleksandr Vlasov is op tijd fit en start namens Astana

Aleksandr Vlasov staat over enkele dagen aan de start van de Vuelta a España. De talentvolle Rus moest ziek opgeven in de Giro d’Italia, maar is op tijd weer fit en zal in de Vuelta uit zijn op sportieve revanche.

De 24-jarige Vlasov begon als een van de (schaduw)favorieten aan de Ronde van Italië, maar moest al na anderhalve etappe opgeven wegens maagproblemen. “Ik kan niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben”, zo reageerde Vlasov na zijn opgave. “Het spijt mij voor Jakob Fuglsang en het team, maar ik ben ervan overtuigd dat ik sterker terug zal komen.”

De 24-jarige klimmer heeft na zijn opgave de tijd gehad om uit te zieken en voelt zich goed genoeg om mee te doen aan de Vuelta. Astana zal met een sterke ploeg beginnen aan de laatste grote ronde van het seizoen. De Kazachse formatie rekent ook op de gebroeders Gorka en Ion Izagirre, Omar Fraile, Luis León Sánchez, Merhawi Kudus, Alex Aranburu en Dmitry Gruzdev.

Astana was eigenlijk van plan om Aranburu uit te spelen in de Giro, maar de Baskische puncheur moest de Italiaanse rittenkoers noodgedwongen overslaan na een positieve coronatest.

Selectie Astana voor Vuelta a España (20 oktober – 8 november)

Alex Aranburu

Omar Fraile

Merhawi Kudus

Dmitry Gruzdev

Gorka Izagirre

Ion Izagirre

Luis León Sánchez

Aleksandr Vlasov