Alex Aranburu moet Giro d’Italia missen na positieve coronatest woensdag 30 september 2020 om 15:24

Alex Aranburu zou zaterdag normaal gesproken voor het eerst van start gaan in de Giro d’Italia, maar de puncheur van Astana moet de etappekoers noodgedwongen overslaan. Een positieve coronatest blijkt de boosdoener.

Het is de Baskische krant El Diario Vasco die het nieuws bekendmaakte. Aranburu liet zich op 24 september testen op het coronavirus en twee dagen later bleek dat de Spanjaard positief getest was. Maar dinsdag bleek zijn tweede test, van maandag, negatief. Goed nieuws, maar niet goed genoeg om de Ronde van Italië te mogen rijden, want er zijn namelijk twee negatieve tests nodig na één positieve om akkoord te krijgen.

Aranburu was van plan om gisteren naar Italië te reizen, maar na een gesprek met de ploeg werd besloten dat hij de drieweekse ronde zou overslaan. “Ik zou nog een negatieve test nodig hebben, maar gezien het feit dat de reis dinsdag was en ik de fiets de afgelopen week niet heb aangeraakt hebben we besloten dat ik me nu rustig houd, ik twee weken ga trainen en vervolgens de Vuelta à España rijd. Alles is anders dit jaar”, aldus de Spanjaard.

Inmiddels heeft Astana de selectie bekendgemaakt voor de Giro d’Italia. De Kazachse ploeg zet vol in op een goed klassement. Jakob Fuglsang zal als kopman beginnen aan de Italiaanse ronde, maar de ploeg rekent ook op de zeer beloftevolle Aleksandr Vlasov.