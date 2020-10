Giro 2020: Astana raakt ook zieke Aleksandr Vlasov kwijt zondag 4 oktober 2020 om 15:01

Aleksandr Vlasov heeft in de tweede etappe van de Giro d’Italia opgegeven. De talentvolle Rus van Astana liet zich halverwege de etappe uit het peloton zakken en stapte in de ploegleiderswagen. Hij kampt met maagproblemen.

Op de openingsdag raakte Astana ook al Miguel Ángel López kwijt na een ongelukkige valpartij in de tijdrit naar Palermo. Nu ook Vlasov heeft opgegeven, is de ondersteuning van kopman Jakob Fuglsang in de bergen wel erg verzwakt. Manuele Boaro, Rodrigo Contreras, Fabio Felline, Jonas Gregaard en Óscar Rodríguez blijven nog over in dienst van Fuglsang.

In aanloop naar de Giro moest de Kazachstaanse ploeg ook al enkele wijzigingen doorvoeren in de selectie vanwege coronabesmettingen.

Vlasov werd vooraf gerekend tot de favorieten voor de eindzege, terwijl hij ook de topfavoriet was om het jongerenklassement te winnen.