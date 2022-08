Vrouwenploeg Team DSM versterkt zich met drie jonge rensters

Team DSM heeft drie nieuwkomers bij de vrouwenploeg bekendgemaakt. Eleonora Ciabocco, Maeve Plouffe en Eglantine Rayer sluiten zich volgend jaar bij het team. Alle drie tekenen ze een contract tot eind 2024.

De 18-jarige Ciabocco komt over van de junioren. In die categorie werd ze begin juli nationaal kampioene van haar land, Italië. Een week later voegde ze daar een tweede plaats op het Europees kampioenschap aan toe. “Team DSM is een zeer professioneel en georganiseerd team. Dit trok me in hen aan”, zegt Ciabocco in een reactie. “Bij de junioren zie ik mezelf als een vrij complete renster die goed kan klimmen, maar zichzelf ook kan verdedigen in een sprint.”

Ciabocco werd bij het genoemde EK op de weg verslagen door een renster die volgend jaar haar ploeggenote zal zijn: de eveneens 18-jarige Rayer. De Française was dit seizoen ook al de beste in de Tour du Gévaudan Occitanie femmes en pakte bovendien de nationale tijdrittitel mee. “Team DSM volgt me al sinds mijn juniorenjaren, wat een gevoel van vertrouwen heeft gekweekt”, zegt Rayer. “Ik kan niet wachten om prof te worden en aan mijn eerste WorldTour-wedstrijden mee te doen.”

De Australische Plouffe (23), tot slot, kan op de weg niet dezelfde resultaten voorleggen als Ciabocco en Rayer, al werd ze bij de junioren wel nationaal kampioen tijdrijden. Ze richtte zich tot nog toe echter voornamelijk op de baan, waar ze succesvol was met meerdere nationale titels. Ook won ze onlangs goud op de Commonwealth Games bij de ploegenachtervolging. “Ik vind het werkelijk fantastisch dat ik bij Team DSM kom in 2023. Een wegcarrière ambieer ik al lang ik denk dat er geen beter team is om me te ontwikkelen dan Team DSM.”