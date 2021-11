Vrouwenploeg Alpecin-Fenix haalt Kim De Baat en Imogen Cotter

Plantur-Pura, de vrouwentak van Alpecin-Fenix, kan volgend seizoen beschikken over Kim De Baat en Imogen Cotter. Het Belgische team neemt de 30-jarige De Baat over van een politieteam uit Dubai. De 28-jarige Cotter werd begin oktober nog Iers kampioen wielrennen.

De Baat debuteerde in 2013 bij Boels-Dolmans, waarna ze ook periodes uitkwam voor Parkhotel Valkenburg, Lensworld-Zannata, Doltcini-Van Eyck Sport en Ciclotel. In 2021 stond ze onder contract bij de politieploeg van Dubai. Veel wedstrijden reed De Baat echter niet voor dat team. Wel kon ze met de Belgische nationale selectie wat UCI-wedstrijden rijden.

Aan Cyclingnews laat Imogen Cotter weten dat ze een eenjarig contract tekent bij Plantur-Pura voor 2022. Dit seizoen was de Ierse nog onderdeel van het eSports-team van Movistar, maar kwam ze ook uit voor het Keukens Redant Cycling Team. Ploegleidster Heidi Van de Vijver nam contact op met Cotter, waarna ook fietsensponsor Canyon (waar ze ook op reed bij Movistar) een rol speelde om haar bij Plantur-Pura binnen te halen.

De Baat en Cotter worden in 2022 ploeggenote van Julie Van de Velde, die overkomt van Jumbo-Visma. Plantur-Pura is de vrouwenploeg van de gebroeders Roodhooft. In 2021 bestond de selectie voornamelijk uit de veldrijdsters van Alpecin-Fenix, IKO-Crelan en 777, zoals Ceylin del Carmen Alvarado, Sanne Cant en Annemarie Worst. Zij reden in het blauw-roze tenue hun zomerprogramma.