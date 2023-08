Oud-Belgisch kampioene Kim de Baat stopt met wielrennen

Kim de Baat hangt haar fiets aan de haak. De 32-jarige renster, die vorig jaar nog Belgisch kampioene op de weg werd, stopt door fysieke problemen. “Ik weet dat dit voor veel mensen onverwacht komt”, laat ze weten op sociale media.

“Na 26 jaar koersen is het tijd om afscheid te nemen. Ik weet dat dit voor veel mensen onverwacht komt, want ik ben echt gepassioneerd door de fiets. Maar mijn lichaam werd moe. En na veel zoeken, kwamen we erachter dat ik worstel met het overtrainingssyndroom. Het kost veel tijd om daarvan te herstellen”, aldus De Baat.

De Belgische renster van Fenix-Deceuninck zal aanstaande maandag haar laatste wedstrijd rijden. Ze zal deelnemen aan het dernycriterium in ‘s-Gravenwezel. Tot slot bedankt De Baat haar familie en vrienden. “En Sanne (Cant, red.), met wie ik het mooiste jaar van mijn carrière beleefd. We hebben samen onze passie kunnen delen en ik ben blij dat ze aan mijn zijde zal staan in de toekomst, wat ik ook zal doen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Kim De Baat (@k1mdb)