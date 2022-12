Plantur-Pura krijgt nieuwe naam in 2023: Fenix-Deceuninck

De vrouwenploeg van Alpecin-Deceuninck zal in 2023 door het leven gaan als Fenix-Deceuninck. “We willen mannen en vrouwen gelijke kansen bieden”, stellen de nieuwe naamsponsors van het Belgische team, dat afgelopen seizoen nog Plantur-Pura heette. De shirts worden donker blauw met witte opdruk.

Ploegmanager Philip Roodhooft laat weten dat Fenix, een Italiaanse interieurfabrikant, ook sponsor blijft van de mannenploeg met kopman Mathieu van der Poel. “Maar de focus zal vanaf 1 januari liggen op de vrouwen”, stelt Roodhooft. “Deceuninck verlengt zijn contract bij de mannen als naamsponsor, en dat loopt gelijk met het contract van de vrouwenploeg.”

“Dit stelt beide bedrijven in staat om het verschil te maken als merk. Maar ze zijn ook belangrijk voor ons om onze structuur uit te breiden”, valt te lezen in het persbericht van het team. “Dit stelt ons in staat om de ideale weg te volgen, en vrouwen en mannen dezelfde kansen te bieden op het allerhoogste niveau.”

Fenix-Deceuninck zal in 2023 voor een groot deel bestaan uit rensters die we kennen uit het veld, zoals Sanne Cant, Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse, Yara Kastelijn (op de foto’s, samen met Julie De Wilde) en Annemarie Worst. Ook Belgisch kampioene Kim de Baat staat bij het team onder contract.