Julie Van De Velde (28) van Jumbo-Visma naar Plantur-Pura

Julie Van De Velde verhuist van Jumbo-Visma naar Plantur-Pura, het continentale vrouwenteam van de broers Roodhooft. De 28-jarige West-Vlaamse pakte het voorbije jaar zilver op zowel het BK tijdrijden als het BK op de weg.

Julie Van De Velde is een laatbloeier. Pas in 2017 stapte ze over van atletiek naar wielrennen en kreeg snel een contract aangeboden bij Lotto Soudal Ladies, waar ze tot eind 2020 deel van uitmaakte. Dit seizoen kwam ze uit voor het nieuwe vrouwenteam van Jumbo-Visma, maar onlangs geraakte bekend dat haar verblijf bij het Nederlandse team tot één jaar beperkt zou blijven.

Volgens onze bronnen verhuist Van De Velde nu naar Plantur-Pura, het continentale vrouwenteam van de broers Roodhooft. Daar wordt ze op de weg ploeggenote van onder meer Julie De Wilde en een aantal veldrijdsters zoals Cant, Kastelijn, Bakker (Iko-Crelan), Alvarado (Alpecin-Fenix), Worst en Van Alphen (Team 777), die zich op de weg verzamelen in het shirt van Plantur-Pura.

Van De Velde pakte dit jaar twee keer zilver op de nationale kampioenschappen. Zowel in de tijdrit in Ingelmunster als op de weg in Waregem, telkens na Lotte Kopecky. Ze was er ook bij in Tokio, waar ze zowel aan de weg- als de tijdrit deelnam.