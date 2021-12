Vrouwen en beloften Jumbo-Visma gaan langlaufen in Noorwegen

De vrouwen en beloften van Jumbo-Visma kiezen een opmerkelijke locatie voor het traditionele trainingskamp in december. Waar de meeste wielerteams deze maand de Spaanse zon opzoeken, zullen de twee selecties van de Nederlandse formatie vanaf volgende week maandag bivakkeren nabij de Noorse hoofdstad Oslo. Daar zullen de renners en rensters bovendien gaan langlaufen in plaats van fietsen.

“Volgende week maandag gaan we voor het eerst op trainingskamp. Dat is wel een apart verhaal. Ze hebben een out of comfortzone trainingskamp bedacht”, aldus Riejanne Markus, die over het opmerkelijke trainingskamp vertelt in podcast De Grote Plaat. “We gaan naar Noorwegen, naar Oslo, en daar langlaufen.”

Voor enkele renners van de beloftenformatie zal die comfortzone overigens wel meevallen. Johannes Staune-Mittet en Per Strand Hagenes, twee Noorse talenten van de ploeg, hebben voldoende ervaring met langlaufen. Beiden hebben een verleden in deze wedstrijdsport.

Inmiddels zijn de twee Noren echter volledig overgestapt op het wegwielrennen. De 19-jarige Staune-Mittet, die sinds afgelopen jaar voor het opleidingsteam uitkomt, verbond zich onlangs tot 2026 aan Jumbo-Visma. Strand Hagenes, 18 jaar en in 2021 wereldkampioen bij de junioren in Leuven, begint aan zijn eerste seizoen bij de ploeg.