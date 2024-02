woensdag 21 februari 2024 om 16:49

Patrick Lefevere nuanceert kritiek aan adres van Julian Alaphilippe: “Mijn woorden klinken te zwaar”

Patrick Lefevere heeft gereageerd op zijn harde uitspraken aan het adres van Julian Alaphilippe. Volgens de CEO van Soudal Quick-Step zijn deze verkeerd gesitueerd in de tijd. “José De Cauwer is mijn getuige: niet vorig jaar, maar in november 2022 heb ik Alaphilippe apart genomen”, citeert Het Nieuwsblad.

In een dubbelinterview in HUMO met José De Cauwer is Lefevere bijzonder hard voor Alaphilippe. “Te veel feesten, te veel alcohol… Julian ligt serieus onder de sloef bij Marion Rousse (zijn partner, red.). Misschien wel té veel. Julian is een jonge hond die vol energie zit, die moet je af en toe een keer in de hof laten crossen. En je moet óók zeggen: tot hier en niet verder. Er zit nog altijd een stout manneke in hem”, klonk het onder meer.

Er ontstond zeer veel commotie na deze uitspraken van de Belgische manager. Rousse voelde zich aangevallen en reageerde op sociale media met een statement. “Wat de heer Lefevere ook van mij vindt, het is onaanvaardbaar om ons privéleven aan te vallen zoals hij heeft gedaan. (…) Maar ik zeg je, onder geen beding laat ik je toe in mijn privéleven. Dus stop alsjeblieft met voor je beurt te praten en toon meer respect en… klasse.”

Lefevere nuanceert

Lefevere voelt zich nu genoodzaakt om zelf te reageren. Hij nuanceert zijn uitspraken. “Ik overweeg om op Twitter een statement te maken, want eens te meer klinken mijn woorden in het Engels – zonder de context van het interview – zwaarder dan ik ze in het Nederlands heb uitgesproken.”

“Wat ik heb gezegd? José De Cauwer is mijn getuige: niet vorig jaar, maar in november 2022 heb ik Julian Alaphilippe apart genomen in Diegem (op de teamdagen, red.). Om te zeggen: zo kan het niet verder. Of ik laat je gaan, of we gaan het vanaf nu anders doen. Mijn boodschap was: ‘op talent alleen lukt niet meer. Je wordt ouder en moet anders gaan leven’. Julian heeft grote nummers opgevoerd in de Tour, maar toen waren er nog geen of toch minder uitgesproken klasbakken als Mathieu Van der Poel, Tadej Pogacar en Primoz Roglic waar hij nu tegen uitkomt.”

Geen druppel alcohol meer

“Er is een periode geweest met te veel feestjes, maar ik moet zeggen: sinds ons gesprek in november 2022 heeft hij niet meer gedronken. Niet binnen de ploeg en ook niet buiten de ploeg. Ik heb mensen gesproken die met hem mee waren op de stage in Sierra Nevada: geen druppel meer. En trainen is nooit een probleem geweest, dat is hij altijd blijven doen.”