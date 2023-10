Janine Tivey • dinsdag 3 oktober 2023 om 08:15

Sven Nys wil dat crossers van Baloise Trek Lions aanvallend durven koersen: “Ze denken nog te vaak na”

Interview Baloise Trek Lions zal met ambitie het veldritseizoen aanvatten. Grote namen als Lars van der Haar, Thibau Nys, Shirin van Anrooij en Lucinda Brand moeten voor succes zorgen in de elite-categorieën, maar ook in de jeugd is er fel geïnvesteerd. Een uitgebalanceerd team met andere woorden. “Het is aan ons om hardheid in het team te krijgen”, vertelt teammanager Sven Nys voor de camera van WielerFlits.

De meest opvallende naam in de selectie van Baloise Trek Lions voor het aankomende veldritseizoen is de 17-jarige Fleur Moors. De jonge renster staat te boek als een van de grootste talenten uit het Belgische vrouwenwielrennen. Moors komt over van Pauwels Sauzen-Bingoal, waar ze voornamelijk vertrok omdat de combinatie met het wegwielrennen daar moeilijker is.

Verder is ook Seppe Van Den Boer nieuw in het team. Echt nieuw is Van Den Boer echter niet, want hij genoot zijn hele opleiding bij Nys senior. “Hij komt uit onze eigen piramide. Seppe is begonnen in onze academie en later reed hij voor onze opleidingsploeg AA Drink Young Lions. Op training toonde Seppe al flitsen, hij is hongerig om zich te tonen bij de beloften. Hetzelfde geldt voor Fleur. Daarnaast hebben we ook nog David Haverdings en Ward Huybs in de U23-categorie, ook zij zijn klaar voor een nieuwe stap.”

“Druk wil ik ze echter niet opleggen, want ze zijn nog heel jong”, nuanceert Nys. Druk is er wel bij de wat rijpere oudere renners in de selectie. Shirin van Anrooij en Lucinda Brand moeten voor succes zorgen bij de vrouwen, Thibau Nys, Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Lars van der Haar bij de mannen. “We hebben een heel jonge ploeg, maar we hebben ook een aantal gevestigde waarden. Ik vind het belangrijk dat we in de breedte sterk zijn en dat we invulling geven op elk parcours en in elke periode.”

Nys: “We kijken niet alleen naar talent”

Bij de vrouwen zal die invulling de eerste maanden wel niet van Brand komen, want zij is buiten strijd met een stevige schouderblessure. Een negatieve sfeer is er daardoor wel totaal niet. “Iedereen motiveert elkaar bij ons. We hebben echt een heel goed evenwicht gevonden in onze ploeg. Elke schakel past. We trekken niet alleen renners aan op basis van talent, ze moeten ook passen in ons team. Zowel qua communicatie als qua mentaliteit.”

Van der Haar, Nieuwenhuis, Ronhaar en Nys junior. Dat zijn vier renners die in principe telkens een zekerheid zijn voor de top-10. Van der Haar zal ook de strijd aangaan voor de overwinning, iets wat de jongere Ronhaar en Nys af en toe ook zullen doen. Nys legt uit: “Ook Joris zal er staan, hij heeft nu meer crossgevoel dan vorig jaar. Onze renners zijn gegroeid ten opzichte van vorig jaar.”

Hardheid en durf ontbreekt

“Afmaken ontbreekt soms nog, maar dat heeft niks te maken met het fysieke aspect. Het sluipt er bij onze atleten al eens in dat ze voorzichtig zijn. Af en toe durven ze niet verliezen om te kunnen winnen. Ze moeten nu en dan eens een inspanning leveren op een moment dat ze denken ‘gaat dat wel goedkomen?’, ze denken nog te vaak na.”

“Dat kan het verschil maken, af en toe een keer er vol voor gaan en zien waar het schip strandt. Het is aan ons om die hardheid erin te krijgen, maar het is ook een kwestie van vertrouwen. Als dat een keer lukt, bouwt het vertrouwen op en dan groeit de rest van ploeg ook mee. We gaan in ieder geval de strijd aan”, besluit Nys.

Selectie Baloise Trek Lions voor veldritseizoen 2023-2024

Mannen:

Seppe Van Den Boer (eerstejaars belofte)

David Haverdings (tweedejaars belofte)

Ward Huybs (laatstejaars belofte)

Thibau Nys (elite)

Pim Ronhaar (elite)

Joris Nieuwenhuis (elite)

Lars van der Haar (elite)

Vrouwen:

Fleur Moors (eerstejaars belofte)

Shirin van Anrooij (elite)

Lucinda Brand (elite)