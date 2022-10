Vrijdag, de dertiende: Annie Roche laat haar achternaam spreken in het veld

Interview

Deze winter lanceert WielerFlits een nieuwe rubriek: Vrijdag, de dertiende. Iedere vrijdag om 13.13 uur lees je een interview met een crosser of veldrijdster die het weekend ervoor als dertiende is geëindigd. Dat loopt uiteen van de junioren meisjes tot aan de elite mannen, van C2-cross tot WK. Wat is het verhaal? Deze week de nummer dertien in Verge Cross Clonmel met een bekende achternaam: Annie Roche.

Roche, een 18-jarige Ierse veldrijdster uit de streek rond Dublin, werd afgelopen weekend dertiende in een C2-cross in eigen land. “Ik ben eigenlijk niet zo heel lang weer aan het trainen in het veld. Ik heb een aantal maanden geen wedstrijden gereden, dus ik had weinig verwachtingen”, vertelde Roche aan WielerFlits. “Het doel was om het gevoel op de fiets er weer in te krijgen en vooral plezier te maken.”

De Verge Cross Clonmel was een zware cross, waar er voornamelijk op een slecht berijdbare ondergrond moest gereden worden. “Sliding in the mud, daar houd ik wel van. Het was dan ook perfect om het seizoen te beginnen met de cross in Clonmel. Ik heb zeker niet mijn beste wedstrijd gereden, maar ik ben er tevreden mee.”

Liefde voor het veldrijden, maar ook voor curling

Dat Roche nog niet veel op de fiets gezeten heeft dit seizoen, heeft veel te maken met haar drukke schema. “Ik ga naar de universiteit in Dublin, waar ik veel lessen moet volgen tijdens de week. Daarnaast doe ik ook nog een studentenjob én doe ik ook aan curling. Dat is een grote en populaire sport in Ierland”, leert Roche ons. Veldrijden is er aan de andere kant nog niet zo populair. “Vooral in competitief verband zijn er weinig mensen die het doen.”

“Aan de andere kant is het wel zo dat quasi alle Ierse wegwielrenners ook in het veld rijden. Zij willen dan vaak die specifieke trainingen en wedstrijden in het veld gebruiken om beter te worden op de weg. Mijn voorkeur ligt dan weer volledig bij het veldrijden, ik ben echt verliefd geworden op de sport. Veldrijden is zo hard afzien, maar ook ontzettend veel plezier maken.”

De 18-jarige Annie begon op haar tiende aan het avontuur op de fiets. Aanvankelijk was dat alleen de wegfiets, totdat broer Jude het veldrijden ontdekte. “Het duurde niet lang voordat ik een nieuwe passie en liefde had. Meteen na school spring ik op de fiets om te gaan rijden in de buurt en zo mijn hoofd leeg te maken. Ik voel me echt op mijn best als ik op de fiets zit.”

Wijze lessen van neef Nicholas

Ondanks dat Roche nog maar 18 jaar is, heeft ze een zeer klare kijk op de sport en het leven tout court. “Toen ik jonger was, dacht ik dat alle dagen perfect gingen verlopen en dat alles vanzelf ging gaan. Ik heb echter geleerd dat ik mijn geluk moet zoeken en prioriteit moet geven aan die zaken. Er gebeurt zo ontzettend veel in mijn leven, maar ik wil dicht bij mezelf blijven en doen wat me gelukkig maakt. Voor mij is dat de fiets.”

“Vorig jaar had ik een zeer drukke periode en geraakte ik even de weg kwijt. Ik had vaak wat mindere dagen en daardoor voelde ik me niet altijd zo goed in mijn vel.” Iemand die haar geholpen heeft in die moeilijkere periode, is haar neef Nicholas Roche. De nummer vijf van de Vuelta 2013 gaf zijn nichtje telkens goede raad. “Ik heb hem destijds veel berichten gestuurd. Hij is degene die me leerde dat slechte dagen hebben perfect normaal is en dat dat je niet moet tegenhouden. Ik heb veel aan hem gehad.”

‘Wielrennen zit in de wortels van mijn familie’

Naast neef Nicholas, is er ook nog neef Dan en oom Stephen. Daniel Martin en Stephen Roche, u niet onbekend. Zeker die laatste is een zeer grote naam, senior Roche is Ierlands grootste renner uit de wielergeschiedenis. In zijn wonderjaar in 1987 werd hij wereldkampioen, maar won hij ook het eindklassement van de Tour de France en de Giro d’Italia. “Wielrennen zit in de wortels van mijn familie”, aldus youngster Roche.

Deze winter naar België?

Terug naar het veldrijden nu. Roche rijdt nu een periode een aantal veldritten in eigen land, maar is ook van plan om deze winter, voor het eerst, eens naar België af te zakken. Op die manier kan ze zich meten met de beste rensters van de Lage Landen. “Eigenlijk wilde ik dat vorig jaar al doen, maar toen liep het allemaal wat minder. Normaal ging ik ook naar het WK in Fayetteville, maar dat ging uiteindelijk niet door. Ik presteerde wat minder en mentaal zat het niet helemaal goed.”

Het WK veldrijden afwerken is iets dat hoog op het lijstje staat van Roche. Ze wil daarnaast telkens goed zijn op het nationaal kampioenschap van Ierland, dat Roche voor het eerst bij de beloften zal afwerken. “Ik ben eerder al tweemaal Iers kampioene geworden, maar dit zal een ander verhaal zijn. Ik kijk er wel echt naar uit om me te tonen in een groter en sterker deelnemersveld.”

Roche: ‘Bäckstedt doet me dromen’

Een groot voorbeeld voor Roche is haar leeftijdgenote Zoe Bäckstedt, die imponeert op de fiets in verschillende disciplines. Zo werd Bäckstedt vorig seizoen wereldkampioene bij de junioren in het veld en won ze vorige maand nog de twee junioren-wereldtitels op de weg. “Haar zien rijden en presteren, doet mij écht dromen. Ze is echt flying en ze is de wereld aan het veroveren. Dat is fantastisch om te zien en geeft hoop.”

Succes dit weekend, heren en vrouwen crossers. Dat de beste moge winnen. En bedenk: dertien is niet altijd een ongeluksgetal!

Profiel Annie Roche Naam: Annie Roche

Land: Ierland

Leeftijd: 18 jaar

Geboorteplaats: Dublin, vrouwen

Categorie: Beloften vrouwen

Ploeg: Scott Bikes Bright Motor Group

Favoriete cross: Fayetteville

Als ik geen crosser was, was ik: Aan het reizen in de wereld

Bijgelovig: Ja, maar ik probeer er zo weinig mogelijk aan te denken

Carrièredoel: Olympische Spelen