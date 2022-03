Voorwaardelijke celstraf Alexandre Geniez wegens huiselijk geweld

Alexandre Geniez heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden opgelegd gekregen vanwege huiselijk geweld. De 33-jarige wielrenner van TotalEnergies stond in januari terecht na een aanklacht van zijn ex-vrouw Lucie Garrigues. Doordat het om een voorwaardelijke straf gaat, kan hij blijven koersen.

Geniez is veroordeeld door de rechtbank van Rodez, maar hoeft niet de cel in. De drievoudig ritwinnaar in de Vuelta a España was zelf aanwezig bij de hoorzitting en hoorde de straf tegen hem uitgesproken worden. Ook moet hij een symbolische schadevergoeding van één euro betalen. De officier van justitie had eerder een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist.

De ex-vrouw van Geniez stapte naar de rechter omdat hun relatie sinds begin 2020 verslechterde en er regelmatig ruzies plaatsvonden. Een van die ruzies zou uit de hand zijn gelopen, waardoor Garrigues meerdere bloeduitstortingen kreeg en een dag in het ziekenhuis moest verblijven. Geniez ontkende alle beschuldigingen, maar is toch schuldig bevonden.

Geniez, die eind februari nog twee etappes won in de Tour du Rwanda, rijdt sinds 2021 voor TotalEnergies. Daarvoor kwam hij vier jaar jaar lang uit voor AG2R La Mondiale en eerder nog voor FDJ. De coureur uit Rodez begon zijn carrière in 2010 bij Skil-Shimano. Eind dit seizoen stopt Geniez ermee.