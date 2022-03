Ethische commissie UCI gaat veroordeling Alexandre Geniez bekijken

De veroordeling van Alexandre Geniez wegens huiselijk geweld krijgt mogelijk nog een staartje. De UCI laat weten dat het de zaak gaat doorspelen naar haar Ethische commissie. “Wij zullen de commissie wijzen op de uitspraak van de Franse rechter”, laat de UCI weten aan VeloNews.

“De UCI was nog niet op de hoogte gebracht over de strafrechtelijke procedure tegen meneer Geniez. Aangezien dit een zaak is die onder de jurisdictie van de Ethische commissie van de UCI zou vallen, vanwege bijlage 1 van de UCI Code of Ethics, gaan wij ze op de uitspraak wijzen”, is te lezen in de reactie van de UCI.

De wielerunie wijst daarmee op bijlage 1 van de UCI Code of Ethics, waar ingegaan wordt op de bescherming van fysieke en mentale integriteit, maar ook op seksuele intimidatie en misbruik. Of de Ethische commissie van de UCI daadwerkelijk een tuchtprocedure start tegen Geniez, is nog niet bekend. Daarvoor moet dan eventueel documentatie opgevraagd worden.

Afgelopen woensdag werd Geniez, onlangs nog winnaar van twee etappes in de Tour du Rwanda, veroordeeld voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden vanwege huiselijk geweld tegen zijn ex-vrouw. Zijn ploeg TotalEnergies heeft bij VeloNews niet gereageerd op de zaak-Geniez.