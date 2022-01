Alexandre Geniez aangeklaagd voor huiselijk geweld

Alexandre Geniez stond gisteren terecht in de rechtbank van Rodez, nadat hij aangeklaagd werd door zijn vrouw, Lucie Garrigues. Zij beschuldigt hem van huiselijk geweld. De 33-jarige renner van TotalEnergies, die na 2022 zal stoppen als wielrenner, ontkent fysiek geweld te hebben gebruikt. Dat meldt France3.

Geniez en Garrigues kennen elkaar al sinds 2013 en hebben twee kinderen, maar sinds februari 2020 zou de relatie verslechterd zijn, waardoor er regelmatig ruzies uitbraken – meestal om huishoudelijke zaken. Op 7 november zou dat tot het gooien met de smartphone hebben geleid door Geniez, wat hij erkent, maar tien dagen later kwam er nog meer fysiek geweld bij kijken, beweert Garrigues.

Bewijsvoering

Garrigues voert als bewijs twee medische attesten aan, waaruit blijkt dat ze meerdere bloeduitstortingen heeft gehad (onder andere op de pols) en een dag in het ziekenhuis verbleef. Ook de zus van Garrigues heeft als getuige de beschuldigingen gesteund.

De advocaat van Geniez zegt een deel van het verhaal van de aanklager te onderschrijven, maar ontkent het fysieke geweld. Hij vraagt dan ook om de zaak te laten vallen. Hoewel Geniez voorlopig op vrije voeten blijft, is dat echter nog niet het geval. Het oordeel zal geveld worden op 2 maart dit jaar. Mocht Geniez schuldig bevonden worden, dan wacht hem een celstraf van zes maanden.

Geniez won in het verleden onder andere drie etappes in de Vuelta, in 2013, 2016 en 2018. Sinds 2021 rijdt hij voor TotalEnergies, daarvoor kwam hij vier jaar jaar lang uit voor AG2R. Hij begon zijn carrière bij Skil-Shimano.