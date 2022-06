Alexandre Geniez en TotalEnergies per direct uit elkaar

Alexandre Geniez maakt per direct geen deel meer uit van de selectie van TotalEnergies. Het contract van de 34-jarige Fransman is in overleg beëindigd, aldus het Franse ProTeam. Geniez werd in maart veroordeeld wegens huiselijk geweld. Of de breuk daar iets mee te maken heeft, meldt TotalEnergies niet. Geniez zou eind dit jaar stoppen.

Geniez werd in maart veroordeeld voor huiselijk geweld door de rechtbank van Rodez, maar hij hoefde niet de cel in. De drievoudig etappewinnaar in de Vuelta a España hoorde een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden tegen hem worden uitgesproken. Ook moet hij een symbolische schadevergoeding van een euro betalen. De officier van justitie had eerder een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist.

TotalEnergies veroordeelde de actie van Geniez kort na de veroordeling, maar hield de coureur in dienst. “Respect voor de mens en het nemen van verantwoordelijkheid zijn kardinale waarden die door TotalEnergies worden gedragen en binnen het team worden gedeeld. Het team volgt aandachtig elke situatie die deze principes zou kunnen schenden, en behoudt zich het recht voor om gepaste disciplinaire maatregelen te nemen in geval van bewezen wangedrag”, liet het weten in een statement.

Ook de UCI liet weten de gebeurtenissen op te volgen. De bond gaf aan dat de zaak wordt doorgespeeld naar de ethische commissie, die eventueel een tuchtprocedure kan starten tegen de renner.