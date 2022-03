TotalEnergies na veroordeling Geniez: “Ploeg behoudt zich het recht voor om sancties te treffen”

Team TotalEnergies heeft een statement gepubliceerd na de veroordeling van Alexandre Geniez. Van de rechter heeft de Franse klimmer een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden opgelegd gekregen vanwege huiselijk geweld.

De ploeg plaatste de verklaring op zijn website. “Team TotalEnergies veroordeelt alle vormen van huiselijk geweld, en steunt van ganser harte acties om dergelijk misbruik te voorkomen en te bestrijden. Respect voor de mens en het nemen van verantwoordelijkheid zijn kardinale waarden die door Team TotalEnergies worden gedragen en binnen het team worden gedeeld. Het team volgt aandachtig elke situatie die deze principes zou kunnen schenden, en behoudt zich het recht voor om gepaste disciplinaire maatregelen te nemen in geval van bewezen wangedrag.”

Geniez is veroordeeld door de rechtbank van Rodez, maar hoeft niet de cel in. De drievoudig etappewinnaar in de Vuelta a España was zelf aanwezig bij de hoorzitting en hoorde de straf tegen hem worden uitgesproken. Ook moet hij een symbolische schadevergoeding van een euro betalen. De officier van justitie had eerder een voorwaardelijke celstraf van zes maanden geëist.

Ook de UCI volgt de gebeurtenissen. De bond liet weten dat de zaak wordt doorgespeeld naar de ethische commissie, die eventueel een tuchtprocedure kan starten tegen de renner.

Déclaration de l'équipe :

Team Statement: — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) March 4, 2022