Voorlopig acht Nederlandse aanvragen voor Continental-status, nog geen team Tietema

Nationaal

Het wielerseizoen loopt stilaan op zijn einde en dat betekent dat de meeste ploegen alweer vooruitkijken naar 2023. Zo ook de Nederlandse Continental-teams. Ondanks dat Nederlandse wedstrijden in dit circuit bij bosjes omvallen de laatste seizoenen, hebben voor het eerst sinds 2007 acht Nederlandse ploegen een Continental-status aangevraagd. Dat bevestigt de KNWU na navraag van WielerFlits.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Tour de Tietema vergaarde in korte tijd bekendheid met de originele manier waarop ze verslag doen van de wielersport. We spreken de mannen voor een artikel in RIDE. Lees het hele verhaal op Ridemagazine.nl

De laatste jaren had Nederland steevast zes tot zeven Continental-teams, al was het de laatste jaren een komen en gaan. Voor volgend jaar hebben de zeven teams uit 2022 allemaal een licentie aangevraagd. Het gaat hierbij om de opleidingsteams van Jumbo-Visma en Team DSM (dat tot voor 2022 op een Duitse licentie reed) alsmede Metec-Solarwatt, VolkerWessels, ABLOC, BEAT Cycling en Allinq. Voor 2023 heeft ook Scorpions Racing een licentie aangevraagd. Deze nieuwe ploeg staat onder leiding van Arthur van Dam, René Kos, René Hazelhoff en Ton Welling. Scorpions richt zich naast de weg op meerdere disciplines.

Het beste Nederlandse Continental-team op basis van uitslagen was afgelopen seizoen de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, dat vooral te danken is aan de sterke Noor Johannes Staune-Mittet. De geelzwarten laten echter maar heel nipt VolkerWessels achter zich. Good old Coen Vermeltfoort is daar topscorer, maar ook Maikel Zijlaard en Bart Lemmen werkten een sterk seizoen af. De blauwzwarten wonnen maar liefst zeventien UCI-koersen. Jasper Haest deed daar onlangs een profzege bij in de Ronde van Slowakije (UCI 2.1). Op nationaal niveau deden de broers Daan en Roel van Sintmaartensdijk ook hun duit in het zakje.

BEAT Cycling speelde – opnieuw – lang met het idee om een ProTeam-licentie aan te vragen. Dat durfde de ploeg van Geert Broekhuizen uiteindelijk niet aan. Ook bij VolkerWessels was er eventjes sprake van promotie, maar ploegleider Allard Engels zei kort na de geruchten dat die stap pas op z’n vroegst in 2024 komt.

Nederlandse aanvragen Continental-licentie

ABLOC

Allinq

BEAT Cycling

Jumbo-Visma Development

Metec-Solarwatt

Scorpions Racing (nieuw)

Development Team DSM

VolkerWessels

Team Tietema

Als alle aanvragen zijn goedgekeurd door de UCI, zijn er voor het eerst sinds vijftien jaar acht Continental-teams uit Nederland. Dat kunnen er zelfs negen zijn. Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel zijn met hun YouTube-kanaal Tour de Tietema achter de schermen hard bezig met het op poten zetten van een profploeg. Voor 2023 zouden ze eerst een jaar op een Continental-licentie in het peloton actief willen zijn, om het jaar daarna de opstap te maken naar het ProTeam-niveau.