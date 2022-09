BEAT Cycling zet ProTeam-aspiraties opnieuw in de ijskast

Wielerclub BEAT wilde voor het tweede jaar op rij een gooi doen naar een ProTeam-licentie, maar daar gaat de Nederlandse Continental-ploeg toch vanaf zien. Naar eigen zeggen waren er een aantal piketpalen waaraan het project moest voldoen en die heeft de ploeg niet behaald. “We willen nog steeds promoveren naar het ProTeam-niveau, maar wel op onze eigen manier”, stelt mede-oprichter Edwin Gulickx.

“We worden geen ProTeam volgend jaar. Dat gaat niet onze keuze zijn”, windt Gulickx er geen doekjes omheen. BEAT probeert al een paar jaar afstand te doen van het aloude en traditionele businessmodel in het wielrennen waarbij sponsoren het lot van het team bepalen. In plaats daarvan geloven zij in het clubmodel dat we kennen vanuit het voetbal. Met de Tour de France als stip op de horizon, waar BEAT Cycling Club ooit aan de start hoopt te staan. Ook vorig jaar strandde de ProTeam-plannen.

Piketpalen

“De stap naar het ProTeam-niveau is niet het ultieme doel en dus hebben we voor onszelf voorwaarden gesteld wanneer we dit zouden doen”, legt Gulickx uit. “Dat waren drie piketpalen. Eén: we willen promoveren naar ProTeam-niveau, maar dan moet het ons wel naar de Tour de France helpen. Dat betekent dat we een ploeg willen hebben die indruk maakt en goed kan meedoen. Dat moet de basis zijn om door te groeien tot een Tour-ploeg. Daar is een budget voor nodig van zo’n drie miljoen euro.”

Komt meteen piketpaal twee om de hoek kijken: “We willen geen financiële risico’s aangaan. Dus geen ploeg die de club omver kan trekken, juist omdat we met BEAT iets voor de lange termijn willen bouwen. De derde piketpaal is dat we een club zijn met zelfvertrouwen en trots op onze kleuren, het shirt en de teamnaam. We gaan niet zover om concessies te doen en die gaan weggeven, alleen maar om ProTeam te worden. Daarmee zijn wat dit traject ingegaan en daaraan hebben we onszelf getoetst.”

Tachtig procent

Volgens Gulickx kon BEAT de licentie al aanraken en waren ze voor tachtig procent op weg. Oprichter Geert Broekhuizen vult aan. “De afgelopen dagen en afgelopen week stonden we op een bepaald punt dat we alles bij elkaar geraapt hebben om te kijken of we aan die drie voorwaarden kunnen voldoen. Het antwoord was dat er een minimaal budget binnen was, maar dat dit niet voldoende was om onze plannen uit te voeren hoe we dat voor ogen hebben. Ook komt er een kneiterharde UCI-deadline aan.”

En dus is de knoop doorgehakt om de ProTeam-ambities voor nu te laten varen. “Voor BEAT is het nu het beste om het heft in eigen handen te nemen en ons te gaan focussen op 2023”, aldus Broekhuizen. Gulickx vult aan: “We zaten op het punt waarop je de beslissing had kunnen nemen om ProTeam te worden. Dan was er nog veel werk aan de winkel. We zaten ongeveer aan tachtig procent. Maar eigenlijk op nul. Want óf je voldoet aan je voorwaardes, of niet. Deze keuze is het beste voor BEAT.”

Iedere renner met uniek rugnummer

Toch komt de ploeg met iets nieuws. Gulickx en Broekhuizen willen graag dat de profploeg voortkomt uit de club, waar dat nu nog een beetje naast elkaar leeft. “We gaan iedereen de mogelijkheid bieden om zich als renner aan te sluiten bij BEAT. Dit om de profsport en onze leden dichterbij elkaar te brengen. Wat ook nieuw is: iedereen krijgt een eigen, vast rugnummer bij BEAT, net zo lang als dat je bij de club bent aangesloten. Vanaf woensdag krijgen onze leden – vanaf dan renners – een eigen nummer.”

Herman ten Kate legt uit wat je jezelf moet voorstellen bij deze nieuwe propositie: “Dat draait om beleving. Je gaat als renner bij ons een echt contract tekenen, met daarbij social media-content waarmee je op je socials kan laten zien dat je vanaf dan renner bent van BEAT. Ook maken we persberichten op en het idee is dan dat de grote gerenommeerde wielersites er zelfs een artikel aan wijden. Het is de full experience“, lacht Ten Kate. Toch neemt het de teleurstelling rondom de ProTeam-licentie niet weg.