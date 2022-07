Tour de Tietema bezig met eigen profploeg

Opvallend nieuws vanuit de Tour de France. WielerFlits is ter ore gekomen dat de mannen van Tour de Tietema bezig zijn met het oprichten van een eigen profploeg. Het zou voor 2023 in eerste instantie gaan om het lanceren van een Continental-team.



Een nieuwe stap in het avontuur van de mannen van Tour de Tietema lijkt in de maak. Bas Tietema, Josse Wester en Devin van der Wiel zijn achter de schermen bezig om hun eigen profploeg te lanceren. Op korte termijn zullen zij bij de KNWU een licentie voor een Continental-team aanvragen. Daarmee zou het team uitkomen op hetzelfde niveau als ploegen zoals Metec-Solarwatt en de opleidingsploegen van Jumbo-Visma en Team DSM. Op de lange termijn zou het drietal een ProTeam-licentie ambiëren.

De mannen richten zich eerst op een enkelzijdig wedstrijdprogramma in de Benelux. Over hoe de selectie eruit komt te zien, is vooralsnog niets bekend. Een aantal grote partijen zou zich inmiddels al aan het project verbonden hebben. De komst van hun eigen profploeg zou het vertrek kunnen betekenen van uithangbord Bas Tietema bij Bingoal-Pauwels Sauzen-WB. Gevraagd naar een reactie geven ze aan nog niets over dit project te kunnen zeggen.