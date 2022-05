VolkerWessels komend jaar nog geen ProTeam: “Die kans is nul”

Het VolkerWessels Cycling Team koestert al langere tijd de ambities om een niveau hoger te gaan rijden en een profploeg te worden, maar deze stap wordt op zijn vroegst in 2024 gezet. Dat bleek uit bewoordingen van ploegleider Allard Engels.

VolkerWessels heeft al langer de wens om een stap hogerop te zetten. Voor het zo ver is, moet de continentale ploeg een aantal hordes nemen. Financieel, maar ook organisatorisch. Naar verluidt liggen er plannen om in 2024 die stap te zetten, maar onlangs gingen geluiden op dat het mogelijk al een jaar eerder gebeurt.

Engels is op de hoogte van deze verhalen dat het conti-team mogelijk al in 2023 professioneel aan de slag gaat, zegt hij in gesprek met RTV Oost. “Maar die kans is nul. Dat komt simpelweg nog te vroeg. Wel is het zo dat er plannen liggen dat we Pro Continental worden, maar of dat daadwerkelijk tot de mogelijkheden behoort wordt momenteel onderzocht.”

VolkerWessels boekte dit jaar al meerdere aansprekende successen. Zo schreef Maikel Zijlaard de Dorpenomloop Rucphen en Olympia’s Tour op zijn naam en won Coen Vermeltfoort de PWZ Zuidenveld Tour en de Ronde van Overijssel, en etappes in de Tour de Normandie en de Tour du Loir et Cher. Roel van Sintmaartensdijk won zaterdag het H4A Beloften Weekend.