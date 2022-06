Voorbeschouwing: ZLM Tour 2022

De ZLM Tour is terug. Twee jaar achter elkaar kon de Nederlandse rittenkoers geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis, maar nu is het dan eindelijk tijd voor de 33ste editie. Het parcours is zoals vanouds: vooral geschikt voor de sprinters. Mike Teunissen zal gebruik moeten maken van de enige lastige rit, of de wind, wil hij zijn titel verdedigen. WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De huidige ZLM Tour begon in 1987 als een amateurkoers, de Driedaagse van Schijndel. Later droeg de wedstrijd ook nog de volgende namen: de Teleflex Toer (1990-1997), Ster der Beloften (1998-2000), de Ster ElektroTour (2001-2010) en Ster ZLM Toer (2011-2018). Nadat de editie van 2018 niet doorging (omdat enkele beoogde etappeplaatsen afhaakten), verdween ‘Ster’ in 2019 uit de titel en veranderde ‘Toer’ in ‘Tour’. Tegenwoordig is het dus de ZLM Tour, genoemd naar hoofdsponsor ZLM Verzekeringen uit Zeeland.

De ZLM Tour is een van de weinige etappekoersen voor mannen die Nederland rijk is. De wedstrijd vergaarde de meeste bekendheid onder de naam Ster Elektrotour. Op de erelijst prijken sinds het begin van deze eeuw namen als Nick Nuyens (2004), Sebastian Langeveld (2007), Mark Cavendish (2012) en Philippe Gilbert (2009, 2011 en 2014).

De afgelopen twee jaar ging de wedstrijd vanwege de coronacrisis niet door. De laatste winnaar is Mike Teunissen, die drie jaar geleden de beste was. Vijftien keer eerder ging de zege naar een Nederlander. Ook de Belgen zijn met zes zeges succesvol. De Waalse klassiekerspecialist Gilbert is met zijn drie eindzeges recordhouder. Sep Vanmarcke was in 2016 de laatste Belgische winnaar.

Het jaar nadien was de José Gonçalves de gelukkige. De Portugees van Katusha Alpecin onttroonde Primoz Roglic (die de proloog gewonnen had) tijdens de koninginnenrit naar La Gileppe. Tegenwoordig rijdt Gonçalves voor het continentale W52/FC Porto.

Laatste tien winnaars ZLM Tour

2021: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Mike Teunissen

2018: Niet verreden vanwege het afhaken van enkele etappeplaatsen

2017: José Gonçalves

2016: Sep Vanmarcke

2015: André Greipel

2014: Philippe Gilbert

2013: Lars Boom

2012: Mark Cavendish

Vorige editie

Voor de vorige editie moeten we dus terug naar 2019. Toen begon de wedstrijd in Yerseke. De proloog aldaar werd gewonnen door Jos van Emden. Het hele podium bestond op deze eerste dag uit renners van Jumbo-Visma, want Mike Teunissen werd tweede en Tony Martin derde. In de eerste rit-in-lijn was er weer succes voor de Nederlandse formatie: Dylan Groenewegen toonde zich de snelste in de massasprint.

In de tweede etappe herhaalde Groenewegen dat kunstje. Daarmee was de koek voor Jumbo-Visma nog niet op, want op dag vier – de dag van de koninginnenrit van en naar Buchten – zegevierde Amund Grøndahl Jansen. Tweede was Mike Teunissen, die de leiderstrui overnam. Deze zou de Nederlander niet meer afgeven, waardoor hij zijn ploeg ook de eindzege bezorgde. Helemaal alles won Jumbo-Visma echter niet: Caleb Ewan stak daar een stokje voor door de slotrit naar Tilburg op zijn naam te schrijven. Groenewegen strandde op plek drie.

Het succes van Jumbo-Visma bleek een voorbode voor het eerste weekend van de Ronde van Frankrijk, die twee weken later begon in Brussel. Op dag één sprintte Mike Teunissen verrassend naar de ritwinst en het geel, een dag later won het team de ploegentijdrit. Later in de Tour zouden ook Dylan Groenewegen en Wout van Aert nog een etappe pakken, Steven Kruijswijk eindigde als derde in het eindklassement.

Eindklassement ZLM Tour 2019

1. Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

2. Amund Grøndahl Jansen (Jumbo-Visma)

3. Mads Würtz Schmidt (Katusha Alpecin)

4. Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

5. Jan Bakelants (Sunweb)

Parcours

De ZLM Tour speelt zich af in drie provincies. Er wordt begonnen met twee vlakke ritten in Zeeland. Vervolgens verplaatst de wedstrijd zich naar Limburg, waar de koninginnenrit verreden wordt, en uiteindelijk sluit een – opnieuw vlak – tweeluik in Noord-Brabant de vijfdaagse af. In tegenstelling tot 2019 is er dus geen proloog. Het verschil zal gemaakt worden in de Limburgrit, al kan de Zeeuwse wind ook nog weleens een bepalende factor worden.

Woensdag 8 juni, etappe 1: Kapelle – Kapelle (102,5 km)

De eerste etappe betreft een omloop. De renners moeten acht rondes rijden van ongeveer 12,8 kilometer, waarin steeds van Kapelle naar Wemeldinge gereden wordt, en weer terug. Bij de tweede, vierde en zesde finishpassage is er een tussensprint.

Hier zijn drie, twee en één bonificatieseconden te verdienen. Na 102,5 kilometer, als er bij de uiteindelijke finish waarschijnlijk gesprint wordt voor de zege en de eerste leiderstrui, liggen er nog tien, zes en vier bonificatieseconden.

Start: 19.00 uur

Finish: rond 21.10 uur

Donderdag 9 juni, etappe 2: Veere – Goes (183 km)

Op donderdag blijven we in Zeeland. De start van de rit is in Veere, waarna het via een omweg – Middelburg wordt onder andere aangedaan – naar Noord-Beveland gaat. Vervolgens trekt de koers over de Oosterscheldekering naar het eiland Schouwen-Duiveland.

Hierbij passeert het peloton Neeltje Jans, waar in 2015 de finish van een heroïsche waaieretappe in de Tour de France lag. André Greipel versloeg er Fabian Cancellara. Ditmaal is het nog meer dan 130 kilometer te gaan na de passage van Neeltje Jans.

Op Schouwen-Duiveland rijden de renners richting Zierikzee, waarna het via de Zeelandbrug terug gaat naar Midden-Zeeland. Daar wordt een ronde van ruim tachtig kilometer gereden die begint en eindigt in Goes, wat dus ook de finishplaats is. Hier zal het naar alle waarschijnlijkheid sprinten worden. Al kan dat weleens met een klein groepje zijn, als de wind weer net zo huishoudt als in 2015.

Start: 12.00 uur

Finish: rond 16.00 uur

Vrijdag 10 juni, etappe 3: Heythuysen – Buchten (192,5 km)

De derde dag moet het gebeuren voor de betere klimmers. Nadat er in Noord-Limburgse Heythuysen gestart is, gaat het zuidwaarts. Met 28 kilometer in de benen doen de renners Buchten aan. In deze plaats wordt later op de dag gefinisht, maar voordat het zover is, krijgen de renners eerst nog de nodige hellingen voorgeschoteld. Er wordt namelijk nog verder ‘afgedaald’, richting de Zuid-Limburgse heuvels.

De wedstrijd maakt vanuit Valkenburg een lus langs tal van bekende hellingen die we kennen uit de Amstel Gold Race, waaronder de Cauberg, Geulhemmerweg, Bemelerberg, Loorberg, Camerig en Eyserbosweg. Op de Bemelerberg en Eyserbosweg zijn tussensprints. Na 147 kilometer is de Maasberg – een kasseiklim – het laatste obstakel.

Ruim twintig kilometer later komen de coureurs een eerste keer over de streep in Buchten, maar hun wacht dan nog drie lokale ronden van elk acht kilometer. De sprinters krijgen dus nog even de tijd om terug te keren, waardoor een sprint na 192,5 kilometer nog zeker tot de mogelijkheden behoort – koninginnenrit of niet.

Start: 12.00 uur

Finish: rond 16.45 uur

Zaterdag 11 juni, etappe 4: Rucphen – Mierlo (199 km)

Het slotweekend begint met een rit van Rucphen naar Mierlo. Onder andere Chaam, Schijndel en Geldrop worden aangedaan in deze etappe met nauwelijks hoogtemeters. Na 157,7 kilometer komt het peloton aan in Mierlo, een plaats die bekendstaat om haar kersen.

Tijdens Carnaval wordt Mierlo dan ook ‘Kersenrijk’ genoemd. Nu moeten er drie lokale ronden gereden worden, alvorens er na 199 waarschijnlijk een sprinter aan het feest is.

Start: 12.00 uur

Finish: rond 17.45 uur

Zondag 12 juni, etappe 5: Made – Rijsbergen (162 km)

De laatste etappe gaat van Made – via onder andere Etten-Leur, Roosendaal en Achtmaal – naar Rijsbergen. Met 162 kilometer is deze onderneming iets korter dan die van de dag voordien en in de openingsfase ligt ditmaal een kasseienstrook, maar voor de rest zijn de gelijkenissen groot.

Opnieuw is het een rit zonder reliëf en weeral eindigt de etappe met lokale ronden. Ditmaal zijn dat er vier. Eerst een grote, van zo’n 45 kilometer, vervolgens drie kleine, van elk keer ruim 10,5 kilometer. Aan het einde van de allerlaatste ronde kunnen we opnieuw een massasprint verwachten.

Start: 12.40 uur

Finish: rond 16.30 uur

Favorieten

De kans is groot dat een sprinter de ZLM Tour gaat winnen. Op de derde dag is er weliswaar een passage door Zuid-Limburg, maar de heuvelzone ligt zo ver van de finish, dat veel snelle mannen in staat moeten zijn om deze rit te overleven. Alleen Jakub Mareczko kunnen we hier op voorhand wegstrepen.

Mocht er inderdaad een sprinter met de eindzege aan de haal gaan, dan zou dat voor het eerst sinds 2015 zijn. Toen stond André Greipel na vier dagen op het hoogste schavotje. De jaren nadien was er vaak een rit met aankomst op La Gileppe, waar de puncheurs het verschil konden maken.

In 2019 kende de koninginnenrit een enigszins vergelijkbaar parcours als dit jaar, maar werd het peloton toch uiteen gereden op de Limburgse hellingen. Het kan dus wel. De voornaamste voorwaarde voor een versplinterd peloton is dat er vroeg koers gemaakt wordt. Titelverdediger Mike Teunissen zou daar weleens voor kunnen zorgen. Tijdens de Tour of Norway toonde hij zijn goede vorm al met vijf top-10-plaatsen. Bovendien zou hij met zijn explosiviteit bonificatieseconden kunnen bemachtigen op de Bemelerberg en Eyserbosweg.

Jumbo-Visma kan in een dergelijk scenario niet alleen Teunissen, maar ook Mick van Dijke uitspelen. De 22-jarige Nederlander heeft de inhoud en de snelheid om mee te spelen op dit terrein. Voor zowel Van Dijke als Teunissen geldt echter dat ze ook een pure sprinter in de ploeg hebben: Olav Kooij. Als de jonge Nederlander de heuvelrit overleeft, is hij een van de grote kanshebbers voor de eindzege.

In de sprints hoeft Kooij namelijk voor niemand onder te doen. Dat toonde hij nog in de Ronde van Hongarije, waar hij de eerste etappe won. Op dag twee van deze rittenkoers kwam hij (net als Van Dijke overigens) in de finale ten val, waarna hij op moest geven. Uiteindelijk bleek de schade echter mee te vallen en dus mogen we hem hier weer van voren verwachten.

In de genoemde openingsrit van de Ronde van Hongarije klopte Kooij een renner die hij nu weer tegenkomt: Elia Viviani. De Italiaan van INEOS Grenadiers is een van de grootste namen die aan het vertrek staat, maar dit jaar mocht hij nog maar één keer juichen. Dat was in een waaieretappe, tijdens de Tour de la Provence. Wellicht dat dit hem vertrouwen geeft voor de ritten in Zeeland. De Limburgrit zal Viviani meer angst inboezemen.

Arvid de Kleijn hoeft minder schrik voor die dag te hebben. Wie zesde wordt op het door Mathieu van der Poel gewonnen NK op de VAM-berg (2020), moet ook dit aankunnen. Al zit De Kleijn momenteel niet echt in de flow. Hij viel letterlijk uit de Ronde van Hongarije en moest onlangs ook opgeven in de Boucles de la Mayenne.

Misschien dat hij in de ZLM Tour zijn niveau van de eerste seizoensmaanden weer kan hervinden. Voor zijn val was De Kleijn er al meermaals dichtbij en de eerste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke staat zelfs op zijn naam. De aanvankelijke winnaar van die rit, Sam Welsford, werd gedeclasseerd na een onreglementaire sprint.

Welsford is ook aanwezig in de ZLM Tour en moet vanwege zijn sprintkwaliteiten tot de outsiders gerekend worden, maar bij DSM zijn er meer mannen om op te letten. Wat kan good old John Degenkolb bijvoorbeeld? Misschien is de Duitser niet (meer) de allersnelste – dit jaar eindigde hij nog geen enkele keer in de top-tien -, maar taai is hij nog wel.

Verder stelt Team DSM het jonge talent Pavel Bittner en Nils Eekhoff op. Die laatste kende een moeilijk voorjaar, nadat hij in Parijs-Nice een hersenschudding opliep. In de Vierdaagse van Duinkerke leek hij evenwel al weer aardig in orde, dus nog een maandje later kan hij wellicht alweer meedoen voor de knikkers. Net als Teunissen en Van Dijke, zal hij hopen op een wat zwaardere koers.

Nog iemand die in dat rijtje hoort, is Elmar Reinders. De 30-jarige Drent is aan een uitstekend jaar bezig. Vijf keer kwam hij al als triomfator over de streep, nog vaker reed hij naar korte ereplaatsen. Eigenlijk overal waar Reinders start doet hij mee om de overwinning, dus waarom hier ook niet? De renner van Riwal gaat geen massasprints winnen van de groten, maar hij heeft dit seizoen al wel laten zien dat hij behoorlijk rap is in een uitgedunde groep. Hij nam het een paar weken terug nog enkele keren op tegen Mads Pedersen. Als de Limburgrit het gehoopte spektakel oplevert, kan deze snelheid een belangrijk wapen zijn.

Wie wellicht voor dat spektakel gaan zorgen, zijn de mannen van INEOS Grenadiers. Hoewel ze de kaart Elia Viviani kunnen spelen, is het ook mogelijk dat ze herrie gaan schoppen in de Limburgrit. Met onder anderen Ben Turner, Luke Plapp, Magnus Sheffield en Jhonatan Narváez hebben ze hier zeker de pionnen voor. Van hen is Narváez waarschijnlijk de snelste, de anderen zullen de voorkeur geven aan een solootje. Daar hebben ze stuk voor stuk zeker de motor voor, maar op het lokale circuit in Buchten zal het niet eenvoudig zijn om alleen weg te rijden.

Weer even terug naar de sprinters dus. We hebben Sasha Weemaes en Bram Welten nog niet genoemd. De Belg was in de Ronde van Hongarije goed op dreef met twee derde en een vierde plaats. Eerder dit jaar stond Weemaes ook al op het podium van de Trofeo Playa de Palma-Palma, na zijn prestaties in Hongarije eindigde hij nog als zesde in Veenendaal-Veenendaal.

Welten reed recentelijk dan weer een verdienstelijke Boucles de la Mayenne, waar hij tweede werd in de openingsrit. Deze ZLM Tour komt hij samen met onder ander Sebastian Langeveld, Lars van den Berg en diens broertje Marijn uit voor de Nederlandse selectie.

Die laatste drie moeten tot de outsiders gerekend worden. Joren Bloem (ABLOC CT), Daan van Sintmaartensdijk (VolkerWessels), Rick Ottema (Metec-SOLARWATT p/b Mantel), Martijn Budding (Riwal), Mikhel Räim (Burgos-BH), Lucas Carstensen (Bike Aid), Pier-André Coté (Human Powered Health), Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jan-Willem van Schip (BEAT), die afgelopen week zijn rentree op de weg maakte, hebben allen verschillende soorten kwaliteiten, maar horen ook tot deze categorie.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Olav Kooij

*** Elia Viviani, Arvid de Kleijn

** Mike Teunissen, Sasha Weemaes, Bram Welten

* Elmar Reinders, Jhonatan Narváez, Nils Eekhoff, Mick van Dijke

Weer en TV

De ZLM Tour lijkt nat te beginnen. Weeronline voorspelt voor woensdag de nodige regen in Kapelle, al klaart het ’s avonds waarschijnlijk wel wat op. De wind neemt echter niet af: er wordt zowel in de middag als de avond windkracht vier voorspeld. Daags nadien zal er zelfs windkracht vijf staan, als de bericht kloppen. Waaieralarm dus! Deze eerste twee dagen ligt de temperatuur overigens net onder de twintig graden, daarna stijgt het naar de 24 graden. Ook de zon komt er op vrijdag, zaterdag en zondag steeds meer bij.

De koers is live te zien op WielerFlits! Iedere dag zenden wij – in samenwerking met de ZLM Tour, Omroep Zeeland, L1 en Omroep Brabant – een livestream uit van de finale van de etappes. Voor de precieze uitzendtijden verwijzen we je door naar onze tv-gids. De livestream is dagelijks te vinden in ons liveblog voor de ZLM Tour, waarmee je van ’s ochtends vroeg tot na de finish op de hoogte blijft van het laatste nieuws en de laatste verrichtingen rondom de koers.