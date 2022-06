Jumbo-Visma zonder titelverdediger Mike Teunissen in ZLM Tour

Mike Teunissen zal zijn titel in de ZLM Tour toch niet verdedigen. De renner van Jumbo-Visma is onvoldoende hersteld van zijn valpartij in de slotetappe van de Tour of Norway.

Jumbo-Visma hoopt Teunissen wel op tijd klaar te stomen voor de Ronde van Zwitserland, die van 12 tot en met 19 juni wordt verreden. Daarna volgt de nationale titelstrijd op 24 juni op en rond de VAM-berg in Drenthe. “Ik voelde me deze week een paar dagen niet fit. Ook het herstel na de valpartij in Noorwegen kostte helaas meer tijd, dan ik zelf had verwacht”, laat Teunissen weten op zijn eigen website.

“Ik ben zaterdag weer begonnen met fietsen. In overleg met de ploeg kiezen we voor meer hersteldagen. Ik hoop aan de start te staan van de Ronde van Zwitserland”, aldus Teunissen, die in 2019 nog de beste was in het eindklassement van de ZLM Tour. In 2020 en 2021 werd de meerdaagse ronde niet verreden vanwege de coronacrisis.

Jumbo-Visma rekent vanaf woensdag in de ZLM Tour op de volgende namen: Jos van Emden, Michel Heßmann, de gebroeders Mick en Tim van Dijke, Olav Kooij, Tosh Van der Sande en Lars Boven. Maarten Wynants en Robert Wagner zijn de ploegleiders van dienst.