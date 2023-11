Niels Bastiaens • donderdag 23 november 2023 om 08:00

Voorbeschouwing: X2O Trofee Kortrijk 2023 – Eindelijk nog eens een duel Van Empel-Pieterse

We mogen ons dit weekend opmaken voor een fijn duel tussen Puck Pieterse en Fem van Empel. Voor het eerst sinds oktober nemen deze twee toppers het nog eens tegen elkaar op in de Urban Cross van Kortrijk. Bij de mannen is lokale favoriet Eli Iserbyt zaterdag de grootste kanshebber. WielerFlits blikt vooruit op de strijd bij de mannen en de vrouwen.

Historie

Laatste winnaars Kortrijk

Mannen

2022: Tom Pidcock

2021: Toon Aerts

2020: Eli Iserbyt

2019: Mathieu van der Poel

Vrouwen

2022: Marianne Vos

2021: Lucinda Brand

2020: Lucinda Brand

2019: Lucinda Brand

Vorig jaar

X2O Trofee 2022-2023

Uitslag mannen – Manche 2 in Kortrijk

1. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) in 1u03m1s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 3s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 4s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 59s

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m48s



X2O Trofee 2022-2023

Uitslag vrouwen – Manche 2 in Kortrijk

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) in 47m03s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 10s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 54s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 1m07s

Parcours

De omloop van de CAPS Urban Cross situeert zich op amper vijfhonderd meter van de Grote Markt, namelijk in en rond het Albertpark. Inclusief twee bruggen: de smalle Collegebrug, die uitsluitend gebruikt wordt voor voetgangers en fietsers, én de brede Groeningebrug. De bruggen overspannen de Leie-rivier.

De twee bruggen zijn niet de enige hindernissen op het parcours. De renners doorkruisen ook het zand van Buda Beach, een strandje vlak langs de rivier. Vorig jaar pakte de organisatie uit met een aanzienlijke verandering: het rondje werd voortaan in omgekeerde richting afgewerkt. Daar houdt men aan vast, verder krijgen we een exacte kopie van het parcours van vorig jaar voorgeschoteld.

Het rondje is iets meer dan drie kilometer. Dat is een beetje langer dan de doorsnee afstand van een crossparcours. Een bewuste keuze voor het toch wel snelle parcours. Ook best uniek: de finishlijn is getrokken pal boven de Leie, in het midden van de Groeningebrug. Als het op een spurtje aankomt, moet er bergop gesprint worden.

De organisatie zelf spreekt over een tactisch en technisch parcours. Ondanks de enkele, eerder kunstmatige hindernissen, belooft het een snelle cross te worden. Met de twee bruggen als de grootste scherprechters.

Programma en info

Programma zaterdag 26 november 2022

11.00 uur: Junioren mannen

12.10 uur: Beloften mannen

13.45 uur: Elite vrouwen

15.00 uur: Elite mannen

Locatie

President Kennedylaan 100, 8500 Kortrijk

Publieksinformatie

Tickets in voorverkoop zijn verkrijgbaar aan €15 per stuk (tot en met vrijdag 24 november 23u59). Op zaterdag 26 november zijn er ook nog tickets aan de kassa beschikbaar. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers alle categorieën

Website X2O Badkamers Trofee

Stand X2O Trofee – na 1 manche

Mannen

1. Thibau Nys in 59m18s

2. Lars van der Haar op 22s

3. Eli Iserbyt op 32s

4. Cameron Mason op 52s

5. Michael Vanthourenhout op 1m31s

Vrouwen

1. Fem van Empel in 43m08s

2. Denise Betsema op 1m55s

3. Anna Kay op 2m23s

4. Kim Van De Steene op 3m06s

5. Kiona Crabbé op 3m24s

Favorieten mannen

In de Wereldbekermanche van Troyes zette alleskunner Eli Iserbyt nog maar eens de puntjes op de i. De enige renner die zowat alles rijdt, en er daarom ook een doel van gemaakt heeft om de drie klassementen binnen te halen, blijft misschien wel de beste van alle pure crossers. Of er al sleet op zit? “Pfff… Een klein beetje”, zei Iserbyt ons vorige week met een voorzichtig lachje. “Maar goed. Het hoort er natuurlijk bij. Iedereen heeft al veel wedstrijden gereden, dus op zich klagen we niet.”

De manier hoe hij met de frissere Lars van der Haar afrekende in Frankrijk, was indrukwekkend. Maar daarom moeten we Van der Haar niet meteen afschrijven voor Kortrijk. De pientere Nederlander rijdt alleen de X2O Trofee volledig, en heeft er dan ook een doel van gemaakt om dit klassement binnen te halen. Aangezien leider Thibau Nys niet start, ziet het er voor Van der Haar goed uit.

Bij Baloise Trek Lions kunnen we meer afwezigen noteren. Joris Nieuwenhuis slaat het volledige weekend over voor een welverdiende stage, maar Nys en Pim Ronhaar hebben andere belangen. Het bleek geen evidentie om vlak na de cross in Kortrijk nog naar Dublin af te reizen voor de Wereldbekermanche van zondag. Hoewel Nys recent nog kritiek van de UCI aan zijn adres ontving voor het skippen van de Wereldbeker in Dendermonde voor de Superprestige van Ruddervoorde, staat de Wereldbeker nu wel voorop. Weliswaar ten koste van de Urban Cross.

Achter Van der Haar en Iserbyt ligt het veld helemaal open voor de derde podiumplaats. Niels Vandeputte verwachten we normaal vooral op technische omlopen, maar vorige week in de lastige moddercross van Merksplas liet de renner van Alpecin-Deceuninck zien dat hij ook het ‘stoempen’ wel beheerst. Vandeputte mocht zich daar als derde op het podium hijsen: een voorbode?

Van Michael Vanthourenhout verwachten we nog niet te veel, nadat hij een weekend aan de kant stond met maag- en darmklachten. De Europese kampioen moet op een goede dag een gooi naar de zege kunnen doen, maar het is niet duidelijk of hij weer volledig hersteld is. Cameron Mason en Toon Vandebosch vinden in Kortrijk dan weer niet hun ideale terrein, want zij houden meer van de lastige crossen met veel hoogtemeters. Gezien het redelijk smalle deelnemersveld moeten ze wel voor een mooie uitslag kunnen gaan.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Eli Iserbyt

** Lars van der Haar, Niels Vandeputte

* Cameron Mason, Michael Vanthourenhout, Toon Vandebosch

Favorieten vrouwen

Wat een weelde in het deelnemersveld bij de vrouwen, zaterdag in Kortrijk. Voor het eerst sinds de Wereldbekercross van Waterloo zullen Fem van Empel en Puck Pieterse het tegen elkaar opnemen. We herinneren ons allemaal nog de epische duels die de twee vorige winter uitvochten, dus is die strijd sowieso iets om naar uit te kijken. De eerlijkheid gebiedt ons dat Van Empel nog altijd een (stevig) streepje voor heeft.

We baseren ons dan vooral op die ene confrontatie midden oktober, toen Puck Pieterse – destijds rechtstreeks overgevlogen van de Wereldbeker mountainbike in Mont Saint Anne – nog wat te veel in mountainbikemodus zat. De afgelopen weken kon de Nederlandse kampioene zowel rust nemen als een meer specifieke voorbereiding op de cross afwerken, waardoor ze sowieso sterker voor de dag zal komen dan toen. Bij haar terugkeer in Troyes, afgelopen weekend, zat het niet slecht. Maar de échte punch van Pieterse, die het moest afleggen tegen een sublieme Alvarado, zal nog even op zich laten wachten.

Wereldkampioene Fem Van Empel was er maar twee weekends tussenuit, maar duldde voordien geen concurrentie. Er was in haar eerste zeven crossen van het seizoen helemaal niets aan de renster van Jumbo-Visma te doen, met als apotheose het Europees kampioenschap in Pontchâteau. Het is nu afwachten of ze in Kortrijk die knappe reeks kan voortzetten, maar ze heeft alleszins de beste papieren. Zoek echter niet naar Ceylin del Carmen Alvarado, die al haar pijlen op Dublin ligt.

Lucinda Brand ligt dan weer in polepositie voor de derde podiumplaats. Ook Brand miste heel wat wedstrijden, in haar geval door een blessure, maar toonde zich meteen op niveau. Naar eigen zeggen mist ze nog wat koershardheid en heeft ze nood aan een betere techniek, maar ze maakt wel week na week stappen. De Hongaarse Blanka Vas rijdt in Kortrijk pas haar eerste wedstrijd na een sleutelbeenbreuk half oktober, terwijl Annemarie Worst, Denise Betsema en Sanne Cant ook hun kansen hebben.

Favorieten volgens WielerFlits

*** Fem van Empel

** Puck Pieterse, Lucinda Brand

* Blanka Vas, Annemarie Worst, Sanne Cant

Weer en TV

Toeschouwers mogen zaterdag een grijs weertje verwachten in Kortrijk, met bewolking en temperaturen tot amper 7 graden Celsius en een windkracht van vier Beaufort. Volgens Meteovista is er ook een kans op lichte neerslag, 5 mm in totaal.

Sporza is zaterdag vanaf 13.30 uur van de partij voor een live-uitzending van zowel de mannen als vrouwen eliterenners. Nederlandse kijkers kunnen tien minuten later terecht op Eurosport 1 en de online kanalen Eurosport.nl/Discovery+/GCN+.