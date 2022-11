Vos klopt Alvarado in X2O Trofee Kortrijk en boekt eerste seizoenzege

Marianne Vos heeft de X2O Trofee Kortrijk op haar naam geschreven en zo haar eerste zege van het veldritseizoen geboekt. De Nederlandse versloeg in de Urban Cross haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Denise Betsema. Laatstgenoemde is de nieuwe leidster in regelmatigheidsklassement van de X2O Trofee.

Puck Pieterse, Fem van Empel en Shirin van Anrooij stonden zaterdag niet aan de start van de X2O Trofee Kortrijk. Het drietal schatte de belangen van de Wereldbeker Hulst een dag later toch wat hoger in. Wel aanwezig: Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema en Lucinda Brand, de winnares van de eerste drie edities van de Urban Cross.

De kopstart in Kortrijk was voor Zoe Bäckstedt, die als eerste het veld indook met Marianne Vos in haar sport. Alvarado, die bij de allereerste post van fiets wisselde, en Betsema hadden een mindere start, waardoor ze na één ronde in het tweede groepje zaten. Dit plukje rensters had een kleine achterstand op de twee koploopsters: Brand en Vos. In de tweede ronde kon Betsema de aansluiting maken.

Drie rensters voorop

De Texelse voerde vervolgens al vlug de forcing. Brand kwam na een fietswissel even op een gaatje te zitten en kreeg het gezelschap van Alvarado. Bij aanvang van de derde van vijf rondes volgden zij op vijf tellen van het duo voorop. Niet veel later kwam Brand ongelukkig ten val toen ze na een passage over een brug op haar fiets wilde springen, waardoor Alvarado in haar eentje in de achtervolging moest. Halverwege de wedstrijd sloot ze aan.

Het beeld bleef daarop lang hetzelfde. Betsema reed hard op kop, Vos zat strak in het wiel en ook Alvarado volgde. In de slotronde nam Alvarado over van de renster van Pauwels Sauzen-Bingoal, die door de versnelling een gaatje moest laten. Vos kon wel volgen. Het zou tussen deze twee rensters gaan en in de sprint bleek de wereldkampioene de snelste.

X2O Trofee Kortrijk

Uitslag vrouwen

1. Marianne Vos (Jumbo-Visma) in 47m03s

2. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Deceuninck) op 1s

3. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 10s

4. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions) op 54s

5. Sanne Cant (Crelan-Fristads) op 1m07s

6. Yara Kastelijn (Crelan-Fristads) op 1m16s

7. Anna Kay (777) op 1m22s

8. Marion Norbert-Riberolle (Crelan-Fristads) op 1m37s

9. Aniek van Alphen (777) op 1m39s

10. Zoe Bäckstedt (EF Education-TIBCO-SVB) op 2m26s