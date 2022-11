Tom Pidcock soleert naar eerste seizoenszege in X2O Trofee Kortrijk

Tim Pidcock heeft met de X2O Trofee Kortrijk zijn eerste cross van deze winter gewonnen. De Brit ging er in de tweede ronde solo vandoor en zou standhouden tegen Eli Iserbyt en Lars van der Haar, die wel lang weerwerk boden. Van der Haar werd uiteindelijk tweede, Iserbyt derde. Laatstgenoemde is dankzij bonificatieseconden onderweg wel de nieuwe leider in het klassement van de X2O Trofee.

Vorig jaar won Tom Pidcock zijn derde cross van het veldritseizoen, zou dat dit jaar weer zo zijn? In de X2O Trofee Kortrijk nam hij het op tegen onder andere Lars van der Haar, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Laurens Sweeck, die na zijn forfait voor de Koppenberg al geen klassement meer te verdedigen had de X2O Trofee, was er niet bij. Mathieu van der Poel keert zondag pas terug tijdens de Wereldbeker Hulst.

In de eerste ronde zagen we gelijk Lars van der Haar en Eli Iserbyt, de nummers één en twee van het X2O-klassement, aan het front. Zij kwamen samen als eerste door na de openingsronde, waarbij Iserbyt de kop had. Dat betekende dat de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal vijf bonificatieseconden meer pakte dan de Nederlands kampioen en zo de virtuele leiding overnam.

Pidcock solo

Drie renners zaten op dit moment nog heel dicht: Thibau Nys, Michael Vanthourenhout en Tom Pidcock, die een mindere start had gehad. Eenmaal in de tweede ronde, trok de Brit samen met Vanthourenhout echter door. Later ging de wereldkampioen solo verder. Terwijl Vanthourenhout terugzakte in de achtervolgende groep en Nys deze achtervolgers moest laten gaan, sloeg Van der Haar een gaatje. Hij maakte in zijn eentje jacht op Pidcock.

In de vierde van negen rondes bleef de voorsprong van Pidcock stabiel: negen seconden op Van der Haar, een paar tellen extra op Iserbyt. Die laatste sloot in de vijfde ronde even aan bij de Nederlander, maar moest hem na een foutje toch weer laten gaan. Vervolgens bleef de situatie lang hetzelfde. Na zes rondes had Van der Haar welgeteld één seconde van zijn voorsprong afgeknabbeld, Iserbyt volgde op een klein gaatje, dat hij in de zevende ronde wist te dichten.

Konden de twee met vereende krachten terugkomen bij Pidcock? Het leek er niet op, want na de zevende ronde zagen ze tegen de grootste achterstand tot dan toe aan: twaalf seconden. In de voorlaatste ronde groeide het gat nog verder, waardoor Pidcock met een gerust hart de laatste minuten af kon werken. Hij zou naar de zege soleren. Het gevecht daarachter, tussen Van der Haar en Iserbyt, was interessanter. De Nederlander pakte uiteindelijk de tweede plek. Iserbyt is wel de nieuwe leider in het klassement van de X2O Trofee.

X2O Trofee Kortrijk

Uitslag mannen

1. Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) in 1u03m1s

2. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 3s

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 4s

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 59s

5. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m48s

6. Jens Adams op 1m49s

7. Joris Nieuwenhuis (Baloise Trek Lions) z.t.

8. Vincent Baestaens op 2m24s

9. Lander Loockx (Desachacht-Hens-Maes) op 2m29s

10. Gerben Kuypers op 2m58s